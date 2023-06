L’ONU se plaint que la Russie ne laissera pas les travailleurs humanitaires dans la zone de l’effondrement du barrage en Ukraine, Moscou dit que c’est dangereux

KYIV, Ukraine (AP) – Le porte-parole du Kremlin a déclaré lundi que les travailleurs humanitaires de l’ONU qui souhaitent visiter les zones ravagées par l’effondrement récent du barrage de Kakhova dans le sud de l’Ukraine ne peuvent pas s’y rendre car les combats de la guerre la rendent dangereuse.

Les Nations Unies ont réprimandé dimanche Moscou pour avoir prétendument refusé aux travailleurs humanitaires l’accès aux zones occupées par la Russie où les habitants sont bloqués au milieu de « destructions dévastatrices ».

La coordinatrice humanitaire de l’ONU pour l’Ukraine, Denise Brown, a déclaré dans un communiqué que son personnel s’engageait à la fois avec Kiev et Moscou, qui contrôlent différentes parties de la région, dans le but d’atteindre les civils dans le besoin. Ils font face à une pénurie d’eau potable et de nourriture et à un manque d’électricité.

Brown a exhorté les autorités russes « à agir conformément à leurs obligations en vertu du droit international humanitaire » et à les laisser entrer.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n’a pas explicitement admis que la Russie avait bloqué l’accès de l’ONU, mais a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes que les attaques ukrainiennes rendaient une visite trop risquée.

« Il y a eu des bombardements constants, des provocations constantes, des installations civiles et la population civile ont été la cible de tirs, des gens sont morts, il est donc vraiment difficile d’assurer leur sécurité », a déclaré Peskov.

Ses commentaires sont venus au milieu de divers témoignages de survivants sur la qualité de l’aide que la Russie fournit dans les zones qu’elle contrôle. Le barrage se trouve sur le fleuve Dniepr, qui forme la ligne de front entre les forces russes et ukrainiennes sur les rives est et ouest, respectivement.

De nombreux évacués et résidents accusent les autorités russes de faire peu ou rien pour aider. Certains civils ont déclaré que les évacués étaient parfois obligés de présenter des passeports russes s’ils voulaient partir.

Du côté ukrainien, les sauveteurs bravent les tireurs d’élite russes alors qu’ils se précipitent pour transporter les Ukrainiens hors des zones inondables occupées par la Russie.

Des photos de drones exclusives et des informations obtenues par l’Associated Press indiquent que Moscou avait les moyens, le motif et l’opportunité de faire sauter le barrage, qui était sous contrôle russe, au début du mois.

L’explosion s’est produite alors que l’Ukraine se préparait à une contre-offensive. Les forces de Kiev ont récemment intensifié leurs attaques le long de la ligne de front de 1 000 kilomètres (600 milles).

Certains analystes ont vu la rupture du barrage comme un effort russe pour contrecarrer la contre-offensive de l’Ukraine dans la région de Kherson.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré lundi que la Russie avait récemment redéployé plusieurs milliers de soldats des rives du Dniepr pour renforcer ses positions dans les secteurs de Zaporizhzhia et de Bakhmut, qui auraient connu de violents combats.

Cette décision « reflète probablement la perception de la Russie selon laquelle une attaque ukrainienne majeure à travers le Dniepr est désormais moins probable » après l’effondrement du barrage, a déclaré le ministère dans un tweet.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que les forces de Kiev avaient libéré un total de huit colonies en deux semaines sur les axes Berdiansk et Melitopol de leur contre-offensive dans le sud-est du pays.

Les forces ukrainiennes ont avancé jusqu’à sept kilomètres (quatre milles) dans un territoire précédemment détenu par la Russie, a-t-elle déclaré.

Il n’était pas possible de vérifier indépendamment les revendications sur le champ de bataille de part et d’autre.

Selon l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, les forces ukrainiennes ont peut-être suspendu leurs opérations de contre-offensive alors qu’elles réexaminaient leurs tactiques.

Il a noté que Kiev « n’a pas encore engagé la majorité de ses forces disponibles dans des opérations de contre-offensive et n’a pas encore lancé son effort principal ».

La Russie a attaqué le sud et le sud-est de l’Ukraine dans la nuit avec des missiles de croisière et des drones auto-explosifs, a rapporté lundi l’armée de l’air ukrainienne. Quatre missiles Kalibr et quatre drones Shahed de fabrication iranienne ont été abattus, a-t-il ajouté.

Selon des responsables régionaux, la province méridionale d’Odessa et la région sud-est de Dnipropetrovsk ont ​​été ciblées par l’attaque. Aucune victime ou dégât n’a été signalé dans l’immédiat.

Susie Blann, Associated Press