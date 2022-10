L’ONU se dit prête à travailler avec le Congo sur le retrait des Casques bleus

NATIONS UNIES (AP) – Le chef de la mission de maintien de la paix de l’ONU au Congo, qui a été la cible de manifestations meurtrières au cours de l’été, a déclaré que l’ONU était “prête et disposée” à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour accélérer le rythme du retrait de la force de l’ONU qui compte plus de 14 000 soldats et policiers.

Bintou Keita a déclaré vendredi au Conseil de sécurité qu’à la suite de la résurgence du groupe rebelle M23 ces derniers mois, la “crise de confiance” qui avait déjà touché la mission onusienne et la population de l’est du Congo s’était aggravée. Cela a fourni un « terrain fertile » à la stigmatisation de la force et à l’ensemencement de la désinformation sur la mission, connue sous le nom de MONUSCO.

“Cela a conduit à de nouvelles manifestations violentes et à de graves incidents qui ont coûté la vie à des dizaines de manifestants et à quatre membres du personnel de la mission”, a-t-elle déclaré.

L’est du Congo, riche en minéraux, abrite une myriade de groupes rebelles. La sécurité s’y est détériorée malgré une année d’opérations d’urgence menées par les armées congolaise et ougandaise. Les civils de l’Est ont été confrontés à la violence des rebelles djihadistes liés au groupe État islamique. Les combats se sont également intensifiés entre les troupes congolaises et les rebelles du M23, forçant près de 200 000 personnes à fuir leurs foyers.

La mission de la MONUSCO est de protéger les civils, de dissuader les groupes armés et de renforcer les capacités des institutions et services de l’État. Mais les manifestants ont déclaré que des groupes armés parcouraient toujours l’est et que la force de l’ONU ne les protégeait pas. Les Casques bleus ont également été accusés d’avoir exercé des représailles contre les manifestants, parfois avec force.

Keita a réitéré ses “sincères condoléances” aux familles des victimes et son profond regret face à la violence. Le gouvernement congolais a déclaré début août qu’au moins 36 personnes avaient été tuées et plus de 170 autres blessées lors des manifestations.

Elle a condamné “dans les termes les plus forts l’incitation à la haine, à l’hostilité et à la violence” et s’est félicitée d’une déclaration du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, lors du rassemblement annuel des dirigeants mondiaux de la semaine dernière à l’Assemblée générale “contre le tribalisme et les discours de haine”. Elle a également salué les efforts des autorités congolaises, de la société civile et des personnalités communautaires influentes « qui ont appelé au calme et à la retenue dans un contexte sécuritaire incroyablement difficile ».

Keita, qui est également l’envoyée spéciale de l’ONU, a déclaré que l’ONU soutenait les efforts du gouvernement pour contrecarrer les “tensions intercommunautaires” dans l’est du Congo, et elle a encouragé le gouvernement à adopter un projet de loi au parlement contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie.

Après les manifestations anti-ONU, Tshisekedi a convoqué une réunion pour réévaluer la présence de la MONUSCO. Le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a ensuite mentionné 2024 comme objectif du retrait de la force. Elle a pris le relais d’une précédente opération de maintien de la paix en 2010.

Notant l’instruction du président au gouvernement “de réévaluer le plan de transition, afin d’accélérer le rythme du retrait de la MONUSCO”, a déclaré Keita, “Nous sommes prêts et disposés à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement à cette fin”.

