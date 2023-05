L’ONU sceptique quant à l’aide de la Chine à mettre fin au conflit en Ukraine

Une offre de médiation du Brésil a peu de chances d’aboutir non plus, estime le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Il est peu probable que les offres de médiation dans le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine se concrétisent pour le moment, car les deux parties semblent être « pleinement impliqué » dans la poursuite de la guerre, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

« Les négociations de paix ne sont pas possibles pour le moment », Guterres a déclaré au journal espagnol El País dans une interview. A la question de savoir si les initiatives de paix lancées par la Chine et le Brésil étaient « voué à l’échec, » le chef de l’ONU a déclaré que les deux parties au conflit semblaient trop résolues à poursuivre les hostilités pour que les offres de médiation fonctionnent.

« J’ai déjà dit que les négociations de paix en ce moment n’allaient pas avoir lieu. J’espère à l’avenir, oui. On parlait d’une offensive russe en hiver et ukrainienne au printemps. Il est évident que les parties sont pleinement impliquées dans la guerre », Guterres a déclaré.

La sinistre prédiction intervient au milieu d’une apparente augmentation des combats, Moscou et Kiev intensifiant leurs attaques à longue portée ces derniers jours. L’augmentation des activités militaires survient au milieu de la contre-offensive imminente et médiatisée des forces de Kiev, acclamée à plusieurs reprises par les hauts responsables du pays.

Au début de cette année, la Chine a dévoilé une feuille de route de paix en 12 points conçue pour mettre fin au conflit, qui fait rage depuis février 2022. L’initiative a reçu un accueil positif à Moscou, les hauts dirigeants russes signalant qu’ils étaient prêts à en discuter plus avant. Cependant, la feuille de route a été mal accueillie par Kiev et ses partisans occidentaux, qui ont accusé Pékin de se ranger prétendument du côté de la Russie et, par conséquent, de n’avoir aucun mot à dire sur d’éventuelles pourparlers de paix.

Le Brésil a également fait activement pression pour que Moscou et Kiev viennent à la table, le pays ayant adopté une position neutre sur le conflit. Le président brésilien Lula da Silva a condamné à la fois l’opération militaire russe et l’Occident collectif pour « encourager la guerre » les exhortant à cesser d’armer Kiev et à faire plutôt pression pour un cessez-le-feu.

« Il ne sert à rien maintenant de dire qui a raison, qui a tort. Ce que nous devons faire maintenant, c’est arrêter la guerre », Lula a déclaré fin avril, affirmant que « Personne au monde ne parle de paix à part moi. »