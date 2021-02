L’ONU sanctionne un haut responsable de la police houthi dans la capitale du Yémen

NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a imposé des sanctions jeudi à un haut responsable de la sécurité de la police dans la capitale du Yémen, qui est contrôlée par des rebelles houthis, invoquant son rôle de premier plan dans les intimidations, les arrestations systématiques, les détentions, la torture, les violences sexuelles et les viols contre des femmes politiquement actives.

Une résolution adoptée par un vote de 14 à 0 avec l’abstention de la Russie a déclaré que le sultan Saleh Aida Aida Zabin, directeur du département des enquêtes criminelles de la capitale Sanaa, est directement ou en vertu de son autorité responsable de l’utilisation de plusieurs lieux de détention, y compris des postes de police, prisons et centres de détention pour violations des droits de l’homme.

«Dans ces sites, des femmes, dont au moins un mineur, ont été disparues de force, interrogées à plusieurs reprises, violées, torturées, privées de soins médicaux en temps opportun et soumises au travail forcé», a déclaré le conseil. «Zabin lui-même a directement infligé la torture dans certains cas.»

Le conseil a déclaré en imposant une interdiction de voyager et un embargo sur les armes à Zabin qu’il «s’était livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Yémen, y compris des violations du droit international humanitaire applicable et des violations des droits de l’homme au Yémen».

La résolution a prolongé le mandat du groupe d’experts chargé de surveiller la mise en œuvre des sanctions au Yémen jusqu’au 28 mars 2022.

Le conflit dévastateur au Yémen, le pays le plus pauvre du monde arabe, a éclaté en 2014 lorsque des rebelles houthis soutenus par l’Iran se sont emparés de Sanaa et d’une grande partie du nord du pays. Cela a incité une coalition militaire arabe soutenue par les États-Unis et dirigée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à intervenir des mois plus tard pour tenter de rétablir le gouvernement du président yéménite Abed Rabu Mansour Hadi au pouvoir.

Le conflit a tué quelque 130 000 personnes et engendré la pire catastrophe humanitaire au monde.

Le Conseil de sécurité a fermement condamné l’escalade continue de la violence dans la province centrale de Marib, riche en pétrole, au Yémen, entre les Houthis et les forces gouvernementales, et la poursuite des attaques des Houthis contre l’Arabie saoudite.

L’histoire continue

La résolution a souligné la nécessité «d’une désescalade à travers le Yémen et d’un cessez-le-feu à l’échelle nationale.

Il a exprimé «sa vive préoccupation face à la situation humanitaire dévastatrice au Yémen, y compris le risque croissant de famine à grande échelle et les conséquences négatives de la pandémie de COVID-19».

Le chef humanitaire de l’ONU, Mark Lowcock, a averti mercredi le Conseil que le Yémen «est en train de tomber d’une falaise» et sera confronté à la pire famine que le monde ait connue depuis des décennies à moins que les donateurs, et en particulier ses voisins du Golfe, ne contribuent généreusement à l’appel humanitaire de l’ONU de cette année pour 3,85 milliards de dollars. .