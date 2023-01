L’ONU salue une réalisation environnementale majeure

La couche d’ozone guérit progressivement en raison des efforts de l’humanité pour éliminer progressivement les agents destructeurs, selon un nouveau rapport

La couche d’ozone terrestre est sur le point d’être entièrement restaurée d’ici quatre décennies grâce au succès de l’humanité dans la lutte contre l’utilisation de produits chimiques nocifs, a déclaré lundi un groupe d’experts soutenu par l’ONU.

Le panel d’experts, qui comprend des chercheurs d’un certain nombre d’institutions mondiales de premier plan, a confirmé que le Protocole de Montréal de 1987, un accord environnemental historique réglementant les substances appauvrissant la couche d’ozone, fonctionne comme prévu. En conséquence, l’humanité a réussi à éliminer près de 99% des substances interdites qui amincissaient la couche d’ozone, ont-ils déclaré dans un rapport publié tous les quatre ans sur les progrès du protocole.

Selon les experts, il y a eu une récupération notable de la couche d’ozone protectrice dans la stratosphère supérieure, diminuant l’exposition humaine aux rayons ultraviolets. Le bouclier d’ozone est vital pour la planète car il absorbe la majeure partie du rayonnement solaire.

Selon le rapport, si l’humanité maintient ses politiques actuelles en place, le bouclier d’ozone sera restauré à son niveau de 1980 d’ici 2040. Au cours de la même période, dans l’Antarctique et l’Arctique, où la couche d’ozone est la plus mince, la récupération devrait atteindre ce seuil en 2066 et 2045, respectivement.

Lire la suite Des scientifiques pointent du doigt une anomalie du trou dans la couche d’ozone

“L’impact du Protocole de Montréal sur l’atténuation du changement climatique ne peut être surestimé”, a déclaré Meg Seki, secrétaire exécutive du Secrétariat de l’ozone du Programme des Nations Unies pour l’environnement.

Ce cadre juridique aurait également eu un impact global positif sur l’environnement, étant donné qu’il a contribué à atténuer le réchauffement climatique d’environ 0,5°C.

Le phénomène d’un trou dans la couche d’ozone a été découvert pour la première fois en 1985, les scientifiques lançant des avertissements sur les conséquences désastreuses que l’appauvrissement de la couche d’ozone pourrait présenter. Une augmentation du niveau de rayons ultraviolets pose un risque de cas plus fréquents de cancer de la peau et de cataractes chez l’homme tout en ayant un énorme potentiel de nuire à la nature.