NATIONS UNIES (AP) – Les États-Unis ont annoncé vendredi qu’ils révoquaient la désignation des rebelles houthis du Yémen comme groupe terroriste à compter du 16 février, un renversement de l’administration Biden salué par les Nations Unies et les groupes humanitaires qui craignaient les actions de l’ancien président Donald Trump entraverait les livraisons d’aide au pays déchiré par le conflit et confronté à la pire crise humanitaire au monde.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifié la décision du président Joe Biden d’annuler la désignation de «reconnaissance de la situation humanitaire désastreuse au Yémen».

Il a déclaré que la nouvelle administration américaine avait écouté les avertissements des Nations Unies, des groupes humanitaires, des membres bipartis du Congrès et d’autres « que les désignations pourraient avoir un impact dévastateur sur l’accès des Yéménites aux produits de base comme la nourriture et le carburant. »

Le Yémen importe 90% de sa nourriture, presque tous achetés par des canaux commerciaux, et le chef humanitaire de l’ONU, Mark Lowcock, a averti le mois dernier que la désignation américaine des Houthis empêchait déjà les entreprises de traiter avec les Yéménites et conduirait probablement à une famine à une échelle que nous n’avons pas vue depuis près de 40 ans. »

L’annonce de Blinken faisait suite à une conversation téléphonique jeudi avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, où le Yémen était l’un des sujets dont ils avaient discuté.

Vendredi, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a qualifié l’action américaine de «extrêmement positive».

«Nous espérons que cela contribuera à créer une dynamique pour une solution politique au conflit au Yémen», a déclaré Dujarric. «Je pense que le renversement de la désignation, la désignation de l’envoyé spécial (américain) (pour le Yémen) et le langage clair et clair du haut de l’administration, du président Biden lui-même, exprimant son ferme soutien à l’ONU processus de médiation … sont vraiment les bienvenus. »

En 2014, les rebelles Houthis ont envahi la capitale, Sanaa, et une grande partie du nord du Yémen, poussant le gouvernement à l’exil. Une coalition soutenue par les États-Unis et dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue l’année suivante pour essayer de restaurer le gouvernement internationalement reconnu, mais des années d’efforts de l’ONU pour amener les deux parties à accepter un cessez-le-feu et à entamer des négociations de paix n’ont pas abouti.

Le conflit a été désastreux pour le Yémen, le pays le plus pauvre du monde arabe, tuant plus de 112 000 personnes, créant une catastrophe humanitaire et détruisant les infrastructures des routes et des hôpitaux aux réseaux d’eau et d’électricité.

Le département d’État a confirmé la semaine dernière que Biden s’apprêtait à révoquer la désignation, un jour après que le président a annoncé la fin du soutien offensif à la campagne de l’Arabie saoudite contre les Houthis.

L’annonce américaine est intervenue le jour où quatre agences des Nations Unies ont déclaré que plus de 2 millions d’enfants yéménites de moins de 5 ans devraient souffrir de malnutrition aiguë en 2021 et ont appelé à la fin du conflit.

Mercredi, l’envoyé de l’ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, a rencontré à Riyad le ministre saoudien de la Défense et d’autres hauts responsables saoudiens ainsi que le nouvel envoyé spécial américain pour le Yémen, Tim Lenderking, pour discuter des derniers développements dans le pays « et des moyens pour reprendre le processus politique. »

Blinken a déclaré en révoquant les désignations terroristes contre les Houthis, « nous espérons que les parties yéménites pourront également se concentrer sur le dialogue. »

Il a souligné que les dirigeants houthis restent sous les sanctions américaines et a déclaré que l’administration Biden «identifie activement des cibles supplémentaires à désigner, en particulier celles qui sont responsables d’attaques explosives de bateau contre la navigation commerciale en mer Rouge» et d’attaques de drones et de missiles contre l’Arabie saoudite.

Blinken a déclaré que les États-Unis «restaient lucides» sur les «actions et agressions malveillantes des Houthis, notamment la prise de contrôle de vastes zones du Yémen par la force, l’attaque de partenaires américains dans le Golfe, l’enlèvement et la torture de citoyens des États-Unis et nombre de nos alliés, détournant l’aide humanitaire, réprimant brutalement les Yéménites dans les zones qu’ils contrôlent, et l’attaque meurtrière du 30 décembre 2020 à Aden contre le cabinet du gouvernement légitime du Yémen.