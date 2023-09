L’ONU salue la déclaration des dirigeants du G20 à New Delhi — Enjeux mondiaux

Les dirigeants du monde, réunis dans la capitale indienne pour le sommet annuel du G20, sont parvenus cet après-midi à un accord par consensus sur la déclaration, qui couvre des questions allant du changement climatique et de la croissance verte à l’égalité des sexes et à la lutte contre le terrorisme.

Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que l’ONU se félicitait particulièrement des termes de la déclaration sur l’accélération des progrès vers la paix. Objectifs de développement durable (ODD).

Redynamiser et réinvestir dans les ODD

« Nous sommes particulièrement heureux de lire les engagements pris ici et la manière dont nous devons tous redynamiser et réinvestir dans les objectifs si nous voulons nous rapprocher encore plus de leur réalisation d’ici leur date cible de 2030 », a-t-il déclaré.

M. Dujarric a déclaré que l’adoption de la déclaration par consensus après de longues négociations – en particulier à une époque de polarisation mondiale – était un hommage aux efforts de l’Inde, qui assure actuellement la présidence du G20.

« Cela reflète également le rôle de l’Inde en tant que leader des pays du Sud et des pays en développement. Cela met en évidence les capacités de l’Inde en tant que bâtisseur de ponts, politiquement et géographiquement.»

Appel simple mais urgent

ONU Secrétaire général António Guterres était arrivé à New Delhi avec ce qu’il a décrit comme un « appel simple mais urgent » aux dirigeants du G20 : s’unir pour résoudre les plus grands défis de l’humanité.

Il a souligné qu’un leadership mondial était particulièrement nécessaire en matière d’action climatique et de développement durable.

Plus tôt samedi, M. Guterres s’est adressé à la session du sommet consacrée aux questions climatiques et environnementales, exhortant les dirigeants à faire preuve d’une plus grande ambition en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de soutien à la justice climatique. Les membres du G20 représentent actuellement 80 % des émissions mondiales.

Nouveau membre

Parallèlement, le G20 a également convenu aujourd’hui d’admettre l’Union africaine (UA) comme nouveau membre, une décision saluée par l’ONU.

« Cela reflète l’influence et l’importance croissantes de l’Afrique sur la scène mondiale », a déclaré M. Dujarric. « Lorsqu’une grande partie de l’architecture multilatérale internationale existante a été construite, la majeure partie de l’Afrique était encore colonisée et n’avait pas la possibilité de faire entendre sa voix. C’est une autre étape vers la correction de ce déséquilibre.