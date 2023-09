L’ONU révèle ce qui a remplacé l’héroïne afghane

Un organisme de surveillance prévient que la fabrication de méthamphétamine se développe malgré l’interdiction des talibans

L’interdiction des drogues par les talibans en Afghanistan a réduit la production d’héroïne, mais la production de crystal meth semble prendre la place, a averti l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dans un rapport récemment publié.

La culture du pavot à opium « semble avoir fortement diminué » après avril 2022, lorsque les talibans ont interdit toute fabrication de médicaments, selon l’ONUDC. Les opiacés tels que la morphine, l’héroïne et l’oxycodone sont tous dérivés de la plante.

Alors que le compte rendu complet de l’ONUDC sur la culture de l’opium en Afghanistan est répertorié comme « à venir, » le bureau a produit un rapport alarmant sur la « surtension » de la production et du trafic de méthamphétamine.

« La coordination régionale ciblant le détournement et la contrebande de précurseurs chimiques est essentielle pour mettre un terme à l’expansion continue de la fabrication illicite de méthamphétamine en Afghanistan et dans ses environs. » » a déclaré Ghada Waly, directrice exécutive de l’ONUDC, dimanche, lorsque le rapport a été rendu public.

Selon l’ONUDC, les saisies de méthamphétamine fabriquée en Afghanistan ont commencé à augmenter en 2017 et ont presque rattrapé celles de l’héroïne. Près de 90 % des saisies de méthamphétamine en Iran en 2019 provenaient d’Afghanistan. Avant 2018, la majeure partie de la production utilisait de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine obtenues à partir de médicaments contre le rhume, mais il existe des preuves que les plantes d’éphédra récoltées dans le pays jouent désormais un rôle plus important.

Une grande partie du rapport de 60 pages tente de modéliser et de calculer la quantité de culture d’éphédra qui serait nécessaire pour tenir compte de la quantité de méthamphétamine saisie et de la production totale qui en est extrapolée, bien que l’ONUDC admette qu’il existe des risques. « pas d’estimations robustes ou systématiques » en ce moment.

En avril 2023, un kg de méthamphétamine se vendait en Afghanistan pour environ 700 dollars. L’ONUDC a calculé que le coût d’utilisation de l’éphédra se situerait entre 295 et 413 dollars le kilo, tandis que celui des médicaments contre le rhume se situerait entre 538 et 748 dollars, ce qui rendrait l’approvisionnement en plantes plus coûteux. « relativement rentable ».

Les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan en août 2021, après l’effondrement du gouvernement soutenu par les États-Unis sans trop de combat, avant même le retrait de l’armée américaine du pays. Les troupes talibanes ont pris Kaboul deux semaines avant le dernier vol militaire américain au départ de l’aéroport de la capitale afghane.