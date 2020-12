Une commission des Nations Unies a finalement décidé que le cannabis médicinal est moins dangereux que les stupéfiants à risque comme l’héroïne. La décision longtemps retardée ouvre la voie à de nouvelles recherches et renforce les efforts de légalisation.

La Commission des stupéfiants, basée à Vienne, a voté pour supprimer la marijuana à usage médical d’une catégorie qui comprend bon nombre des drogues les plus dangereuses au monde, y compris les opioïdes hautement addictifs.

La décision longtemps retardée reclasse le cannabis et ses dérivés et ouvre la voie à une enquête plus approfondie sur les capacités médicales et de recherche de la marijuana. Le développement est une victoire symbolique pour les défenseurs de la marijuana qui soutiennent que les politiques de nombreux pays concernant la drogue sont dépassées.

La consultante en cannabis Jessica Steinberg a déclaré au New York Times que si le marché légal de la marijuana en Europe et aux États-Unis est le moteur de la politique de légalisation, le vote de mercredi à l’ONU pourrait avoir son effet le plus durable sur les pays d’Asie et des Caraïbes.

«Quelque chose comme ça ne veut pas dire que la légalisation va se produire dans le monde entier, [but] cela pourrait être un moment décisif, » dit-elle.

