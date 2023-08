L’ONU retire des observateurs des droits de l’homme d’Ouganda

Kampala a refusé de renouveler son « accord de pays hôte » avec le chien de garde international, provoquant son départ

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme se retirera officiellement d’Ouganda samedi, mettant fin à près de deux décennies d’opérations dans le pays avec la fermeture de son seul bureau restant à Kampala, a annoncé vendredi le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk.

« Je regrette que notre bureau en Ouganda ait dû fermer après 18 ans, au cours desquels nous avons pu travailler en étroite collaboration avec la société civile, des personnes de divers horizons en Ouganda, ainsi que nous engager auprès des institutions de l’État pour la promotion et la protection des droits de l’homme droits de tous les Ougandais« , a déclaré le commissaire, insistant sur le fait que son bureau n’avait eu d’autre choix que de se retirer après que Kampala ait refusé de renouveler son »accord du pays hôte» avec l’ONU.

Déplorant ce qu’il a appelé le « environnement de plus en plus hostile dans lequel évoluent les défenseurs des droits de l’homme, les acteurs de la société civile et les journalistes» à l’approche des élections ougandaises de 2026, Turk a noté que si «beaucoup de progrès ont été accomplis dans le pays au fil des ans… de sérieux défis en matière de droits de l’homme subsistent sur la voie de la pleine jouissance des droits de l’homme pour tous.”

Turk a félicité son bureau pour avoir fait de l’Ouganda le deuxième pays d’Afrique à adopter un plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, et pour avoir intégré les objectifs de développement durable de l’ONU dans sa planification nationale, mais a déploré l’hostilité du gouvernement envers les droits LGBTQ, ainsi que son refus de reconsidérer la suspension de 54 ONG fermées en 2021 pour des violations telles que le fonctionnement sans licence ou l’utilisation de permis expirés.

Le Bureau des droits de l’homme a précédemment condamné l’Ouganda pour sa loi anti-homosexualité, une loi adoptée en mai qui imposait des peines sévères – pouvant aller jusqu’à la peine capitale – pour avoir encouragé ou s’être engagé dans l’homosexualité. Le chien de garde a exigé «urgent« contrôle judiciaire de la »draconien et discriminatoire» mesures, les dénonçant comme «une recette pour des violations systématiques des droits des« Ougandais LGBTQ.

Plusieurs gouvernements étrangers, dirigés par Washington, ont menacé de représailles à propos de la loi, y compris des sanctions. Les États-Unis avaient déjà interrompu l’aide à l’Ouganda en 2014 en raison d’une législation antérieure criminalisant certains actes homosexuels, et Washington a convoqué en mars une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU dans le but d’intégrer les droits des LGBTQ dans le travail de l’organisme. Le président Yoweri Museveni a riposté à Washington pour avoir tenté d’imposer ses propres convictions à l’Ouganda et au reste du monde.

En 2021, Museveni a suspendu toutes les activités de la Facilité de gouvernance démocratique (DGF), la plus grande source ougandaise de financement par des donateurs étrangers pour les ONG, pour avoir financé «activités et organisations conçues pour renverser le gouvernement sous prétexte d’améliorer la gouvernance», pour lever la suspension l’année dernière. La DGF avait elle-même coupé le financement de plusieurs grandes ONG en 2019, invoquant une corruption endémique.