L’ONU reprend le transport de l’aide via une jetée construite par les États-Unis après l’interception de camions par des Gazaouis

Les Nations Unies ont déclaré jeudi qu’elles avaient repris le transport de l’aide humanitaire arrivant à un quai construit par les États-Unis au large de la bande de Gaza, après que les livraisons ont été interrompues pendant deux jours parce que certains camions d’aide avaient été interceptés par des Palestiniens.

Les livraisons d’aide ont commencé à arriver vendredi dernier sur un quai construit par les États-Unis, alors qu’Israël est soumis à une pression mondiale croissante pour autoriser davantage de fournitures dans l’enclave côtière assiégée, où il est en guerre contre le groupe terroriste palestinien Hamas et où les organisations internationales ont prévenu que la famine était imminente.

L’ONU coordonne la distribution de l’aide sur le quai flottant, mais reste catégorique sur le fait que les livraisons d’aide par voie terrestre constituent le moyen « le plus viable, le plus efficace et le plus efficient » de lutter contre la crise humanitaire dans cette enclave de 2,3 millions de personnes. L’ONU a déclaré qu’au moins 500 camions par jour étaient nécessaires pour entrer à Gaza.

Dix camions d’aide – conduits depuis le site du quai par des sous-traitants de l’ONU – ont été reçus vendredi dans un entrepôt du Programme alimentaire mondial (PAM) à Deir El Balah. Mais samedi, seuls cinq chargements sont parvenus à l’entrepôt après que 11 autres ont été interceptés.

L’ONU a interrompu le transport pendant deux jours le temps de trouver un nouvel itinéraire. Le porte-parole du PAM, Shaza Moghraby, a déclaré jeudi que les livraisons avaient repris mardi, avec 17 camions arrivés à l’entrepôt, alors qu’il y en avait 27 mercredi.

« À ma connaissance, tous les produits ont été répertoriés et aucun incident n’a été signalé », a déclaré Moghraby, ajoutant qu’une partie de l’aide est destinée au PAM, tandis que le reste est destiné à d’autres groupes humanitaires opérant à Gaza.

Des Palestiniens font la queue pour un repas à Rafah, dans la bande de Gaza, le 21 décembre 2023. (AP Photo/Fatima Shbair, File)

L’opération de la jetée – annoncée par le président américain Joe Biden en mars – a été estimée à 320 millions de dollars et impliquera 1 000 militaires américains, mais Biden a clairement indiqué qu’aucune troupe américaine ne mettrait les pieds à Gaza.

Un responsable américain a déclaré jeudi que jusqu’à présent, quelque 800 tonnes d’aide avaient été acheminées depuis le quai vers une zone de transit. L’USAID a déclaré que mardi, plus de 307 tonnes d’aide avaient été transportées « vers des points ultérieurs à Gaza ».

L’aide déchargée au quai arrive via un couloir maritime depuis Chypre, où elle est d’abord inspectée par Israël.

Jusqu’à présent, 3 474 palettes d’aide ont été expédiées depuis le port chypriote de Larnaca, chaque palette pesant environ une tonne, a déclaré jeudi un porte-parole du ministère chypriote des Affaires étrangères.

Il n’était pas clair dans l’immédiat quelle quantité d’aide était actuellement positionnée à Chypre pour être acheminée via le corridor maritime.

Des camions chargés d’aide humanitaire des Émirats arabes unis et de l’Agence des États-Unis pour le développement international traversent la jetée du Trident avant d’entrer sur la plage de Gaza, le 17 mai 2024. (Sergent d’état-major Malcolm Cohens-Ashley/US Army Central via AP)

Les responsables américains ont déclaré qu’une fois opérationnel, le quai devrait initialement accueillir 90 camions par jour, mais ce nombre pourrait atteindre 150 camions.

Les restrictions israéliennes et égyptiennes sur les passages terrestres et la recrudescence des combats ont réduit les livraisons de nourriture et de carburant à Gaza aux niveaux les plus bas depuis les premiers mois de la guerre, affirment des responsables internationaux. La prise par Israël ce mois-ci du poste frontière de Rafah, un point de transit clé pour le carburant et les fournitures pour Gaza, dans le but d’empêcher le Hamas de s’armer, a contribué à amener les opérations d’aide au bord de l’effondrement, affirment l’ONU et les organisations humanitaires.

Israël craint que le Hamas n’utilise du carburant dans la guerre, mais il affirme qu’il n’impose aucune limite à l’entrée de l’aide humanitaire et accuse l’ONU des retards dans la distribution des marchandises entrant à Gaza. Israël a ouvert deux points de passage dans le nord du territoire pour acheminer de l’aide ces dernières semaines.

La guerre a éclaté le 7 octobre avec l’attaque sans précédent du Hamas contre Israël, au cours de laquelle des terroristes ont assassiné quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en ont kidnappé 252.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 35 000 personnes ont été tuées ou sont présumées mortes dans les combats jusqu’à présent, même si seulement 24 000 décès ont été identifiés dans les hôpitaux. Le bilan, qui ne peut être vérifié, comprend quelque 15 000 terroristes qu’Israël affirme avoir tués au combat. Israël affirme également avoir tué quelque 1 000 terroristes en Israël le 7 octobre.

Deux cent quatre-vingt-six soldats ont été tués lors de l’offensive terrestre contre le Hamas et lors d’opérations le long de la frontière avec Gaza. Un entrepreneur civil du ministère de la Défense a également été tué dans la bande de Gaza.