L’ONU répond à l’interdiction de visa russe

Un porte-parole du secrétaire général de l’ONU a déclaré que l’organisme s’oppose à la discrimination

L’ONU a pesé sur la décision de l’Estonie d’interdire aux Russes les visas Schengen délivrés dans le pays balte, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres ayant déclaré jeudi aux journalistes que l’organisation était contre la discrimination.

“Les pays ont le droit de mettre en œuvre leurs propres politiques de visas”, Stéphane Dujarric, le porte-parole de Guterres, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse lorsqu’on lui a demandé de commenter la récente décision de Tallinn. Il a toutefois ajouté que l’organisation était contre la discrimination.

“Nous nous opposons à la discrimination, mais je ne vais pas commencer à commenter chaque boutade”, a-t-il dit, refusant de donner plus de détails ou de confirmer si l’ONU considère les déclarations ou les politiques de l’Estonie comme discriminatoires.

Le Premier ministre estonien Kaja Kallas avait précédemment déclaré que visiter l’Europe était “un privilège, pas un droit de l’homme” pour les touristes, alors qu’elle exhortait l’UE à interdire aux Russes d’obtenir des visas Schengen. Jeudi, Tallinn a confirmé qu’elle fermerait ses frontières aux ressortissants russes avec des visas Schengen délivrés par la nation balte au début de la semaine prochaine.

Les seules exceptions seraient faites pour ceux qui travaillent dans les missions diplomatiques et les membres de leur famille, ainsi que ceux qui sont engagés dans le transport international de fret et de passagers. Les proches des citoyens estoniens, les résidents permanents et ceux qui entrent pour des raisons humanitaires doivent également être exemptés.

Le gouvernement estonien prévoit également de discuter d’une voie possible pour interdire à tous les ressortissants russes titulaires d’un visa Schengen d’entrer dans le pays. L’UE serait également sur le point de discuter d’une éventuelle interdiction de délivrer des visas Schengen aux Russes plus tard en août. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a fait des demandes similaires, demandant que les Russes vivant en Europe et aux États-Unis soient expulsés et renvoyés chez eux.

Cependant, l’UE a jusqu’à présent semblé réticente à suivre la voie suggérée par Kallas et Zelensky. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré jeudi qu’il était “difficile d’imaginer” interdire complètement les visas Schengen aux Russes. Les responsables à Bruxelles étaient également sceptiques quant à l’idée, selon le Financial Times.

Pendant ce temps, Moscou a fustigé la proposition comme “délirant” et “irrationnel.” La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a également souligné qu’une interdiction totale de visa pour les voyageurs russes irait à l’encontre des propres règles et obligations de l’UE, qui stipulent que l’entrée dans le bloc ne peut être refusée sur la base de la nationalité.