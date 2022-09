L’ONU renouvelle les inspections des navires au large de la Libye à la recherche de migrants clandestins

NATIONS UNIES – Le Conseil de sécurité de l’ONU a voté à l’unanimité jeudi pour autoriser pour une année supplémentaire l’inspection des navires au large des côtes libyennes soupçonnés de faire passer des migrants ou de se livrer à la traite des êtres humains depuis la nation nord-africaine. La résolution réaffirme la nécessité de mettre fin à la prolifération des opérations de contrebande en mer Méditerranée, qui, selon le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, reste “l’une des voies les plus meurtrières pour les réfugiés et les migrants qui tentent d’atteindre l’Europe”.

La mesure “condamne également tous les actes de trafic de migrants et de traite des êtres humains vers, à travers et depuis le territoire libyen et au large des côtes libyennes, qui sapent davantage le processus de stabilisation de la Libye et mettent en danger la vie de centaines de milliers de personnes”.

La Libye, qui a sombré dans le chaos après le soulèvement de 2011 qui a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi, est devenue un point de transit majeur pour les migrants africains et arabes cherchant à rejoindre l’Europe pour échapper à la guerre et à la pauvreté. La plupart des migrants effectuent le périlleux voyage dans des canots pneumatiques mal équipés et peu sûrs.

L’Union européenne a mis en place une mission navale, l’opération Sophia, en 2015 après que des dizaines de milliers de migrants ont commencé à tenter de traverser la Méditerranée. Mais l’Italie a bloqué l’opération Sophia, affirmant que les navires de guerre attiraient des migrants vers les côtes européennes. Les avions et les drones étaient encore utilisés.

En mars 2020, l’UE a lancé une nouvelle opération en Méditerranée visant à faire respecter l’embargo sur les armes de l’ONU contre la Libye, affirmant qu’elle utiliserait des moyens aériens, satellitaires et maritimes.

Selon le rapport du chef de l’ONU diffusé jeudi, au cours de l’année se terminant le 2 septembre, le bureau des réfugiés de l’ONU et l’Organisation internationale pour les migrations ont estimé que 1 751 réfugiés et migrants ont perdu la vie ou ont disparu en Méditerranée – plus de 1 344 au point de passage central. C’était en baisse par rapport à 2 192 l’année précédente, a-t-il déclaré.

L’UE a estimé qu’environ 52 537 migrants et réfugiés ont été secourus ou interceptés au cours de 1 125 opérations par divers navires dans la zone libyenne. Plus de 12 352 ont été interceptés et renvoyés en Libye, selon le rapport.

Guterres a déclaré que “le trafic de migrants et la traite des personnes constituent des violations du droit international des droits de l’homme”, et il a appelé à “dépénalisation” de l’entrée, du séjour et du départ des migrants de Libye. Il a également déclaré que “les expulsions collectives sont interdites par le droit international et doivent cesser”.

Le chef de l’ONU a exhorté les pays situés le long des routes de trafic de migrants qui mènent à la Libye à protéger les survivants de la contrebande et de la traite et à criminaliser ces actes.

António Guterres a réitéré son appel à “un accord prévisible et crédible pour le débarquement” englobant les 27 pays membres de l’UE, basé sur une responsabilité partagée.

Il a déclaré qu’il était également urgent d’adopter “une approche holistique” pour s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et a appelé à une expansion urgente de “voies sûres et dignes pour la migration régulière”.