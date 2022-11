L’ONU rejette l’offre russe d’enquêter sur les allégations infondées concernant les États-Unis, l’Ukraine et les armes biologiques

Mercredi, le Conseil de sécurité de l’ONU a rejeté à une écrasante majorité la tentative de la Russie de créer une commission chargée d’enquêter sur ses allégations infondées selon lesquelles l’Ukraine et les États-Unis mènent des activités “militaires biologiques” qui violent la convention interdisant l’utilisation d’armes biologiques.

La Russie n’a obtenu le soutien de la Chine que lors du vote sur sa résolution, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France votant “non” et les 10 autres nations du Conseil se sont abstenues. La résolution n’a pas été approuvée car elle n’a pas obtenu le minimum de neuf votes “oui” requis pour son adoption.

Le vote du 2-3-10 a reflété l’opposition et le scepticisme continus du conseil quant aux actions de la Russie depuis son invasion de l’Ukraine le 24 février. Le conseil a été paralysé de prendre toute mesure contre l’offensive militaire de la Russie en raison du droit de veto de la Russie.

La Russie a fait circuler le projet de résolution et un document de 310 pages aux membres du Conseil la semaine dernière alléguant qu’une activité biologique militaire se déroule dans des laboratoires biologiques en Ukraine avec le soutien du département américain de la Défense.

La Russie “extrêmement déçue”

L’ambassadeur adjoint de Russie, Dmitry Polyansky, a déclaré après le vote que son gouvernement était “extrêmement déçu” que le conseil n’ait pas répondu positivement à sa demande de création d’une commission. Son projet de résolution appelait les 15 membres du Conseil de sécurité à mener une enquête sur la plainte de la Russie, comme le permet l’article VI de la convention sur les armes biologiques, et à présenter un rapport contenant des recommandations au conseil d’ici le 30 novembre.

Polyansky a affirmé que “les pays occidentaux ont démontré de toutes les manières que la loi ne s’applique pas à eux” et “sont prêts à piétiner n’importe quelle norme, à bafouer n’importe quelle règle”, les accusant de “mentalité coloniale”.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a rétorqué que les États-Unis avaient voté contre la résolution “parce qu’elle est basée sur la désinformation, la malhonnêteté, la mauvaise foi et un manque total de respect pour cet organe”.

Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, a déclaré que les affirmations infondées de Moscou concernant les armes biologiques en Ukraine faisaient partie d’une “campagne de désinformation” de Moscou et d’une “tactique désespérée pour justifier une guerre injustifiable”. (Yuki Iwamura/AFP/Getty Images)

Avant le vote, Polyansky a qualifié la résolution de « jalon considérable » qui montrerait si le Conseil de sécurité était prêt à agir conformément au droit international en donnant aux États parties à la convention sur les armes biologiques le droit de demander une enquête au Conseil de sécurité.

“C’est une étape importante pour la tromperie et les mensonges de la Russie”, a répliqué Thomas-Greenfield. “Et le monde le voit.”

Lors d’une réunion en septembre des 197 États parties à la convention sur les armes biologiques, elle a déclaré : « La Russie n’a fourni aucune preuve crédible à l’appui de ces fausses allégations » et un nombre écrasant de pays qui se sont exprimés « ont estimé que les questions soulevées par la Russie étaient sans fondement et avait été résolu de manière concluante. »

Mais Thomas-Greenfield a déclaré que cela ne suffisait pas à la Russie et “elle a soulevé de manière inappropriée les mêmes fausses allégations ici, abusant de sa position et abusant de nous”.

L’ambassadeur adjoint du Mexique, Juan Manuel Gomez Robledo, dont le pays s’est abstenu, a déclaré que la Russie n’avait pas fourni de preuves pour activer une enquête. Il a déclaré qu’il n’était pas “réaliste” de créer une commission chargée de faire rapport en 28 jours – et qu’une commission ne pourrait pas être indépendante et objective si la Russie en tant que membre du conseil était incluse, elle devrait donc être exclue “car c’est l’un des parties impliquées dans le conflit armé ».

L’allégation initiale de la Russie concernant des laboratoires secrets américains de guerre biologique en Ukraine en mars a été contestée par des scientifiques indépendants, des dirigeants ukrainiens et des responsables de la Maison Blanche et du Pentagone. Une enquête de l’Associated Press en mars a révélé que l’allégation prenait racine en ligne, réunissant des théoriciens du complot COVID-19, des adhérents de QAnon et certains partisans de l’ancien président américain Donald Trump.

L’Ukraine dispose d’un réseau de laboratoires biologiques qui ont obtenu un financement et un soutien à la recherche des États-Unis. Ils sont détenus et exploités par l’Ukraine et font partie d’une initiative appelée le programme de réduction des menaces biologiques qui vise à réduire la probabilité d’épidémies mortelles, qu’elles soient naturelles ou naturelles. créé par l’homme. Les efforts américains remontent aux années 1990 pour démanteler le programme d’armes de destruction massive de l’ex-Union soviétique.

“Une perte de temps colossale”, selon les États-Unis

La Russie a convoqué jeudi dernier une réunion du Conseil de sécurité sur ses affirmations, que les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont rejetées avec véhémence.

Thomas-Greenfield, l’ambassadeur des États-Unis, a qualifié la réunion de “perte de temps colossale” et a déclaré que ces affirmations faisaient partie d’une “campagne de désinformation” de Moscou qui tente “de détourner l’attention des atrocités que les forces russes commettent en Ukraine et d’une tentative désespérée tactique pour justifier une guerre injustifiable.”

“L’Ukraine n’a pas de programme d’armes biologiques”, a-t-elle déclaré. “Les États-Unis n’ont pas de programme d’armes biologiques. Il n’y a pas de laboratoires ukrainiens d’armes biologiques soutenus par les États-Unis.”

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a accusé les États-Unis de mener des travaux en Ukraine sur des agents pathogènes mortels – notamment le choléra, la peste, l’anthrax et la grippe – qui ne pouvaient être justifiés sous couvert de santé publique. Il a déclaré que les documents et les preuves récupérés par les autorités russes suggéraient une application militaire.

Nebenzia a déclaré au Conseil de sécurité que l’armée russe pendant son séjour en Ukraine avait récupéré des drones capables de pulvériser des bioagents ainsi que des documents qui, selon lui, concernaient des recherches sur la possibilité de propagation d’agents pathogènes par les chauves-souris et les oiseaux migrateurs.

Thomas-Greenfield a rétorqué que les affirmations de la Russie sont “absurdes pour de nombreuses raisons, notamment parce que ces espèces, même si elles pouvaient être transformées en armes, constitueraient autant une menace pour le continent européen et pour l’Ukraine elle-même qu’elles le feraient pour tout autre pays”.

Le russe Polyansky a déclaré mercredi au conseil que quel que soit le vote, “les questions aux États-Unis et à l’Ukraine sont quelque chose que nous retenons et les preuves accompagnant notre plainte nécessitent toujours des clarifications”.

Il a déclaré que la Russie poursuivrait ses efforts pour établir les faits par le biais de la convention sur les armes biologiques et que tout contrevenant devra toujours être tenu responsable par la communauté internationale.