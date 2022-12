L’ONU refuse des sièges pour la junte birmane, les talibans et l’est de la Libye

Après que les talibans ont envahi l’Afghanistan dans les dernières semaines du retrait des forces américaines et de l’OTAN du pays après 20 ans de guerre, ils ont cherché un siège à l’ONU et ont initialement promis d’autoriser les droits des femmes et des minorités. Au lieu de cela, ils ont interdit l’enseignement secondaire pour les filles, sévèrement restreint le travail et les déplacements des femmes, et procédé à des coups de fouet publics et à une exécution publique.