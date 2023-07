L’ONU refuse de revenir sur sa condamnation d’Israël pour l’opération militaire de Jénine

NATIONS UNIES (AP) – L’ambassadeur d’Israël aux Nations Unies a appelé le secrétaire général Antonio Guterres à revenir sur sa condamnation du pays pour son usage excessif de la force dans sa plus grande opération militaire en deux décennies visant un camp de réfugiés en Cisjordanie.

Le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, a déclaré que le secrétaire général avait fait part de son point de vue jeudi « et qu’il s’en tient à ce point de vue ».

Guterres, irrité par l’impact des frappes aériennes et de l’attaque israéliennes contre le camp de réfugiés de Jénine, a déclaré que l’opération avait blessé plus de 100 civils, déraciné des milliers d’habitants, endommagé des écoles et des hôpitaux et perturbé les réseaux d’eau et d’électricité. Il a également critiqué Israël pour avoir empêché les blessés d’obtenir des soins médicaux et les travailleurs humanitaires d’atteindre tous ceux qui en avaient besoin.

L’offensive de deux jours d’Israël destinée à réprimer les militants palestiniens a détruit les routes étroites et les ruelles du camp de Jénine, forcé des milliers de personnes à fuir leurs maisons et tué 12 Palestiniens. Un soldat israélien a également été tué.

« Je condamne fermement tous les actes de violence contre les civils, y compris les actes de terreur », a déclaré António Guterres aux journalistes.

Lorsqu’on lui a demandé si cette condamnation s’appliquait à Israël, il a répondu : « Cela s’applique à tout usage excessif de la force, et évidemment dans cette situation, il y a eu une force excessive utilisée par les forces israéliennes ».

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, a qualifié les propos du chef de l’ONU de « honteux, tirés par les cheveux et complètement détachés de la réalité ». Il a déclaré que l’action militaire israélienne à Jénine « se concentrait uniquement sur la lutte contre la terreur palestinienne meurtrière ciblant des civils israéliens innocents ».

Haq, le porte-parole de l’ONU, a déclaré Guterres « condamne clairement toutes les violences qui affectent les civils en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, quel qu’en soit l’auteur ».

Le Conseil de sécurité de l’ONU a discuté vendredi à huis clos de l’opération militaire israélienne à Jénine à la demande des Émirats arabes unis et a reçu un exposé du sous-secrétaire général Khaled Khiari.

Erdan a envoyé une lettre aux 15 membres du conseil et à Guterres avant la réunion du conseil disant qu’au cours de l’année écoulée, 52 Israéliens ont été tués par des Palestiniens et que de nombreuses attaques ont été menées depuis Jénine ou depuis la région.

« La communauté internationale et le Conseil de sécurité doivent condamner sans condition les dernières attaques terroristes palestiniennes et tenir les dirigeants palestiniens responsables », a-t-il déclaré.

Le Conseil de sécurité n’a pris aucune mesure.

