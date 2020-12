Les experts disent que l’approbation de la recommandation n’aura aucune incidence immédiate sur l’assouplissement des contrôles internationaux, et les gouvernements auront toujours compétence sur la manière de classer le cannabis. Mais de nombreux pays se tournent vers les conventions internationales pour obtenir des conseils, et la reconnaissance par l’ONU est une victoire symbolique pour les partisans du changement de politique en matière de drogues qui disent que le droit international est dépassé.

Le vote de la Commission des stupéfiants, qui comprend 53 États membres, a examiné une série de recommandations de l’Organisation mondiale de la santé sur le reclassement du cannabis et de ses dérivés. Mais l’attention s’est concentrée sur une recommandation clé visant à retirer le cannabis de l’annexe IV de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 – où il se trouve actuellement, aux côtés d’opioïdes dangereux et hautement addictifs comme l’héroïne.

Une commission des Nations Unies a voté mercredi pour supprimer le cannabis à usage médical d’une catégorie des drogues les plus dangereuses au monde, comme l’héroïne, une décision très attendue et longtemps retardée qui pourrait ouvrir la voie à la recherche sur la marijuana et à l’usage médical.

«Poursuivre sur cette voie prive non seulement nos citoyens d’importants médicaments qui soulagent la souffrance, mais représente également une trahison de la confiance du public», a déclaré Michael Krawitz, directeur exécutif de Veterans for Medical Cannabis Access, ajoutant que le médicament était un médicament important qui pourrait fournissent un soulagement unique de la douleur.

Pourtant, la décision est très controversée dans de nombreux pays, ce qui a entraîné des retards inhabituels dans le vote sur les recommandations formulées pour la première fois par l’Organisation mondiale de la santé en 2019. Les États-Unis, les pays européens et d’autres étaient en faveur de la proposition, tandis que la Chine, L’Égypte, le Nigéria, le Pakistan et la Russie s’y sont fermement opposés.

La refonte de la politique sur le cannabis, en particulier en ce qui concerne la légalisation à des fins médicales, a évolué à un rythme rapide au cours des dernières années, a déclaré Jessica Steinberg, directrice générale du Global C, un groupe international de conseil en cannabis, qui a assisté aux réunions de l’ONU. Les initiés de l’industrie espèrent que le vote ouvrira le champ à la recherche sur les bienfaits thérapeutiques du médicament.

Mais l’impact sur les marchés américain et européen est au centre de l’attention, a-t-elle ajouté. Aux États-Unis, où davantage d’États ont légalisé l’utilisation de la marijuana à des fins médicales et récréatives lors des récentes élections, le marché devrait atteindre plus de 34 milliards de dollars d’ici 2025, selon Cowen, une société d’investissement et de services financiers.

Avant le vote de cette semaine et d’autres efforts de décriminalisation, les cours des actions de certaines sociétés de cannabis ont bondi.

Mais mis à part l’avantage financier qu’il pourrait apporter aux marchés américains et européens de la marijuana, la rétrogradation des dangers du cannabis peut avoir le plus grand impact sur les pays qui ont des politiques plus conservatrices, comme de nombreux pays des Caraïbes et d’Asie.

«Quelque chose comme ça ne signifie pas que la légalisation va simplement se produire dans le monde entier», a déclaré Mme Steinberg. Mais «cela pourrait être un moment décisif».