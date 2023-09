L’ONU rapporte l’impact des technologies frontalières numériques sur les droits de l’homme – JURIST

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme libéré un rapport publié lundi qui évalue l’impact des technologies frontalières numériques sur les droits de l’homme. Si le rapport reconnaît que les technologies numériques aident les États à atteindre leurs objectifs de sécurité, il affirme également que les technologies numériques entraînent la manifestation et l’exacerbation des problèmes liés aux droits de l’homme.

Le rapport indique que les technologies numériques, telles que les systèmes de vidéosurveillance et les tours de surveillance, utilisées par une multitude d’États aux frontières terrestres et maritimes, peuvent mettre en danger les droits de l’homme car elles empêchent le passage des frontières au lieu de fournir un soutien aux migrants et aux demandeurs d’asile potentiels. Par exemple, les technologies numériques peuvent exposer les migrants à des risques accrus en matière de droits humains, dans la mesure où ils évitent les itinéraires équipés de systèmes de surveillance par crainte d’être détectés.

En outre, le rapport affirme que l’utilisation d’évaluations algorithmiques des risques pour décider si les migrants doivent être détenus pourrait conduire à une discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, puisque les données pondérées par les algorithmes pourraient potentiellement donner lieu à une discrimination. Cela peut conduire à des biais si des agents humains se réfèrent aux résultats des évaluations algorithmiques des risques. Le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a également noté que les technologies de surveillance peuvent accentuer la stigmatisation des migrants tout en restreignant la liberté de mouvement des migrants.

Afin de protéger les droits de l’homme, le rapport recommande aux États de mettre en œuvre une approche de la migration fondée sur les droits de l’homme. Il suggère que les États devraient réaliser et publier une évaluation de l’impact sur les droits de l’homme sur la manière dont les technologies frontalières numériques qu’ils proposent respectent leurs obligations en matière de droits de l’homme et s’abstenir d’utiliser des technologies frontalières numériques qui sont préjudiciables à la protection des droits humains.

Ce n’est pas la première fois que l’ONU exprime ses inquiétudes quant à l’utilisation des technologies numériques. En mars, Fionnuala Aoláin, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme, a écrit que les technologies numériques qui luttent contre le terrorisme exacerbent les violations des droits de l’homme à l’échelle mondiale. Cette année également, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme déclaré que les technologies de surveillance employées en Asie du Sud-Est ont menacé l’espace civique en faisant l’objet d’abus en ligne.