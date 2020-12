Dans un développement que les Nations Unies ont qualifié de «dérangeant», l’Éthiopie a déclaré vendredi qu’elle renvoyait des milliers de réfugiés qui avaient fui les camps de sa région du Tigré alors que la guerre était en cours, les mettant dans des bus vers la zone frontalière avec l’Érythrée, que les réfugiés ont fui à l’origine.

La nouvelle est venue alors que les États-Unis ont déclaré qu’ils pensaient que les troupes érythréennes étaient actives en Éthiopie, ce qu’ils ont appelé un «développement grave». Un porte-parole du département d’État a cité dans un courrier électronique des rapports crédibles et a déclaré: « nous demandons instamment que ces troupes soient retirées immédiatement ».

Le chef des réfugiés de l’ONU, Filippo Grandi, a déclaré que << au cours du mois dernier, nous avons reçu un nombre écrasant d'informations inquiétantes selon lesquelles des réfugiés érythréens au Tigray auraient été tués, enlevés et renvoyés de force en Érythrée. Si elles étaient confirmées, ces actions constitueraient une violation majeure du droit international ". Il a déclaré que son agence avait rencontré des réfugiés dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, et il a de nouveau appelé à un accès humanitaire sans entrave au Tigray.

L’Éthiopie a déclaré que son offensive militaire récemment achevée contre le gouvernement régional de Tigray, désormais fugitif, « n’était pas une menace directe » pour les 96000 réfugiés érythréens « mal informés » – alors même que les groupes humanitaires ont déclaré que quatre membres du personnel avaient été tués dans les combats, au moins un dans un Camp de réfugiés.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré cette semaine le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix de l’année dernière, « m’a garanti que (les forces érythréennes) ne sont pas entrées sur le territoire tigréen ». Mais les habitants de Tigray ont affirmé que des coups de feu venaient de l’Érythrée au début du conflit.

‘Messages alarmants’

L’Érythrée, décrite par les groupes de défense des droits comme l’un des pays les plus répressifs au monde, est un ennemi acharné du gouvernement fugitif tigré.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré qu’elle n’avait pas été informée avant le retour des réfugiés érythréens. « Nous avons reçu des messages alarmants d’Érythréens vivant à l’étranger et, lorsque nous les avons examinés, nous avons constaté que plusieurs centaines de réfugiés avaient été embarqués dans des bus ce matin pour être renvoyés dans la région du Tigray », a-t-il indiqué.

Tout retour forcé, disait-il, « serait absolument inacceptable ».

Compte tenu du traumatisme dont les réfugiés disent avoir été témoins à Tigray, ils devraient être protégés ailleurs, a déclaré l’agence. Il a déclaré que les camps de réfugiés n’avaient pas accès à de la nourriture ou à d’autres fournitures depuis plus d’un mois.

L’Organisation internationale pour les migrations s’est déclarée « extrêmement préoccupée » par le retour « forcé » des réfugiés et a nié être impliquée, affirmant que l’Ethiopie avait repris l’un de ses centres de transit dans la capitale, Addis-Abeba, le 3 décembre.

Des groupes humanitaires affirment que des milliers de réfugiés érythréens ont fui vers Addis-Abeba et la capitale du Tigré, Mekele. L’Éthiopie a déclaré que leur « mouvement non réglementé » rend difficile d’assurer leur sécurité.

Leurs camps sont désormais stables et sous «contrôle total», a déclaré l’Éthiopie, ajoutant que la livraison de vivres là-bas «est en cours».

Mais les liaisons de communication et de transport vers Tigray restent si difficiles que l’International Rescue Committee a déclaré qu’il tentait toujours de confirmer les détails concernant le meurtre d’un collègue dans le camp de réfugiés de Hitsats dans la ville de Shire, la base des opérations d’aide.

Par ailleurs, le Conseil danois pour les réfugiés a déclaré que trois membres du personnel qui travaillaient comme gardiens sur un site de projet avaient été tués le mois dernier. On ne sait pas où, mais le groupe soutient également les réfugiés érythréens.

« Malheureusement, en raison du manque de communication et de l’insécurité persistante dans la région, il n’a pas encore été possible d’atteindre leurs familles », a déclaré le groupe.

«Aujourd’hui plus que jamais, il est urgent de cesser toutes les hostilités», a déclaré le commissaire de l’Union européenne à la gestion des crises, Janez Lenarcic, tout en condamnant les meurtres.

Rations alimentaires rares

Le Tigray reste largement isolé du monde cinq semaines après que les combats ont éclaté entre le gouvernement éthiopien et le gouvernement tigré à la suite d’une lutte pour le pouvoir de plusieurs mois. Les gouvernements se considèrent comme illégitimes, le résultat de mois de friction depuis qu’Abiy a pris ses fonctions en 2018 et a mis sur la touche le Front de libération du peuple du Tigray autrefois dominant.

On pense que des milliers de personnes ont été tuées dans les combats qui ont commencé le 4 novembre et qui ont menacé de déstabiliser la Corne de l’Afrique.

L’Éthiopie rejette «l’ingérence» alors que les combats se poursuivent, tandis que l’ONU a plaidé pour un accès neutre et sans entrave. « Les rations alimentaires pour les personnes déplacées du Tigré sont épuisées », a tweeté le bureau humanitaire de l’ONU.

« Chaque jour auquel nous n’avons pas accès est un jour perdu. Chaque jour où nous n’y avons pas accès est un jour qui augmente la souffrance des civils », a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, aux journalistes, et il a renvoyé des questions au côté éthiopien.

L’Éthiopie affirme qu’elle est chargée d’assurer la sécurité des efforts d’aide – bien que le conflit et les tensions ethniques connexes aient laissé de nombreux Tigréens méfiants à l’égard des forces gouvernementales.

Vendredi, l’Éthiopie a déclaré qu’elle avait commencé à fournir une aide aux zones du Tigré sous son contrôle, notamment Shire et Mekele, une ville d’un demi-million d’habitants.

« Les suggestions selon lesquelles l’aide humanitaire est entravée en raison de combats militaires actifs dans plusieurs villes et dans les zones environnantes de la région du Tigray sont fausses et sapent le travail critique entrepris par les Forces de défense nationale pour stabiliser la région », a déclaré le bureau du Premier ministre, notant seulement » des coups de feu sporadiques « sont restés.

Quelque 6 millions de personnes vivent au Tigray. On pense que près d’un million de personnes ont été déplacées. L’impact sur les civils a été « épouvantable », a déclaré cette semaine le chef des droits de l’homme de l’ONU.

Cette semaine, l’Éthiopie a déclaré que ses forces avaient tiré sur et détenu brièvement des membres du personnel de l’ONU effectuant leur première évaluation de la sécurité à Tigray, une étape cruciale dans la fourniture de l’aide. L’Éthiopie a déclaré qu’elle essayait d’aller là où elle n’était pas autorisée.

Pendant ce temps, près de 50 000 Éthiopiens ont fui au Soudan et d’autres arrivent encore.

« Les groupes récents venant de régions plus profondes du Tigray arrivent faibles et épuisés, certains rapportant qu’ils ont passé deux semaines en fuite à l’intérieur de l’Éthiopie alors qu’ils se dirigeaient vers la frontière », a déclaré à la presse le porte-parole de l’ONU pour les réfugiés, Babar Baloch. «Ils nous ont raconté des récits déchirants d’avoir été arrêtés par des groupes armés et volés de leurs biens».

Sans accès en Ethiopie, a-t-il dit, « nous ne pouvons pas vérifier ces informations inquiétantes ».