L’ONU prolonge sa mission pour aider à mettre en œuvre le cessez-le-feu dans le port du Yémen

NATIONS UNIES – Le Conseil de sécurité de l’ONU a voté mercredi à l’unanimité la prolongation du mandat de la mission de l’ONU aidant à mettre en œuvre un accord de cessez-le-feu de décembre 2018 entre le gouvernement yéménite et les rebelles houthis. L’accord prévoit le retrait des combattants du port clé de Hodeida, de deux ports plus petits de la province et de la ville de Hodeida.

L’accord négocié par l’ONU, conclu à Stockholm, était vague sur qui dirigerait le port de Hodeida après les retraits. La résolution prolonge le mandat de la mission de l’ONU, connue sous le nom de UNMHA, jusqu’au 14 juillet 2023.

La résolution a mis en évidence un « obstacle continu des Houthis » à la liberté de mouvement et aux patrouilles de la mission de l’ONU.

Le Conseil de sécurité a toutefois salué une trêve de deux mois entre le gouvernement internationalement reconnu et les Houthis soutenus par l’Iran qui est entrée en vigueur le 2 avril. Elle a été prolongée de deux mois supplémentaires le 2 juin.

Le conseil a appelé “à ce qu’une trêve renforcée se traduise par un cessez-le-feu durable et un règlement politique global et inclusif sous les auspices des Nations Unies”.

Les combats au Yémen ont éclaté en 2014, lorsque les Houthis sont descendus de leur enclave du nord et ont pris le contrôle de la capitale, forçant le gouvernement à s’exiler en Arabie saoudite. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite est entrée en guerre au début de 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement au pouvoir. Le conflit, qui a finalement dégénéré en une guerre par procuration entre l’Arabie saoudite et l’Iran, a tué plus de 150 000 personnes, dont plus de 14 500 civils, et créé l’une des pires crises humanitaires au monde, poussant des millions de Yéménites au bord de la famine.

L’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, a déclaré lundi au conseil qu’il prévoyait d’explorer la possibilité d’une trêve plus longue et élargie avec les parties belligérantes du pays dans les semaines à venir. Il a déclaré qu’une prolongation pourrait être une bonne étape vers un cessez-le-feu dans la guerre civile qui dure depuis huit ans dans le pays.

La résolution adoptée mercredi a salué la flexibilité du gouvernement yéménite pour permettre l’entrée de navires pétroliers à Hodeida et permettre des vols entre la capitale du Yémen, Sanaa, et la capitale jordanienne, Amman, et entre Sanaa et Le Caire.