L’ONU prolonge le tribunal du Liban jusqu’au 31 décembre pour conclure les travaux

NATIONS UNIES — Le secrétaire général Antonio Guterres a prolongé jusqu’à la fin de l’année le mandat du tribunal international qui a enquêté sur l’assassinat de l’ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri en 2005 pour qu’il puisse s’acquitter de ses fonctions non judiciaires afin qu’il puisse cesser ses activités. Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré jeudi qu’un plan d’achèvement, élaboré et approuvé par les Nations Unies et le gouvernement libanais, guidera le Tribunal spécial pour le Liban pour assurer l’achèvement de ses travaux d’ici le 31 décembre.

Cela comprend la préservation des dossiers et des archives, la réponse aux demandes d’informations et la garantie de la protection et du soutien des victimes et des témoins qui ont coopéré à son travail, a-t-il déclaré.

Le mandat du tribunal devait expirer fin février.

En juin dernier, les juges d’appel ont condamné deux membres du groupe militant du Hezbollah à la réclusion à perpétuité pour leur rôle dans l’assassinat.

Hassan Habib Merhi et Hussein Hassan Oneissi ont été jugés par contumace au tribunal près de La Haye, aux Pays-Bas, et reconnus coupables en appel en mars de cinq crimes, dont la complicité de l’homicide intentionnel de Hariri et de 21 autres personnes, et les blessures de 226 autres.

Ils ont été tués et blessés lorsque des comploteurs ont fait exploser un énorme camion piégé devant un hôtel sur le front de mer de Beyrouth alors que le cortège de voitures de Hariri passait.

La présidente du tribunal, la juge tchèque Ivana Hrdličková, a déclaré au tribunal en juin que Merhi et Oneissi étaient condamnés à perpétuité pour chacune de leurs cinq condamnations et que s’ils étaient capturés et emprisonnés, les peines seraient purgées simultanément.

Les procureurs ont fait appel après l’acquittement des deux hommes en avril 2020 à l’issue d’un long procès qui a conclu qu’un autre membre du Hezbollah, Salim Ayyash, était coupable d’implication dans l’explosion du 14 février 2005. Ayyash, qui a également été jugé par contumace, a été condamné à la prison à vie.

Lorsqu’il a été lancé à la suite de l’attaque, le tribunal Hariri a fait naître l’espoir que, pour la première fois dans de multiples cas de violence politique au Liban, la vérité éclaterait et que les auteurs seraient tenus responsables.

Mais pour beaucoup au Liban, le tribunal a échoué sur les deux plans. De nombreux suspects sont morts ou hors de portée et l’accusation n’a pas été en mesure de présenter une image cohérente du complot d’attentat à la bombe ou de qui l’a ordonné.

Les juges du procès ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les dirigeants du Hezbollah et la Syrie étaient impliqués dans l’attaque, mais ont noté que l’assassinat s’était produit alors que Hariri et ses alliés politiques discutaient d’un appel à la Syrie pour retirer ses forces du Liban.