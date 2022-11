L’ONU prolonge la mission de maintien de la paix en République centrafricaine

NATIONS UNIES – Le Conseil de sécurité de l’ONU a prolongé lundi d’un an la mission de maintien de la paix de l’ONU, forte de près de 17 500 hommes, dans la République centrafricaine en difficulté, la Russie, la Chine et le Gabon s’étant abstenus.

La résolution rédigée par la France maintient le mandat solide de la mission, axé sur la protection des civils, et encourage le président Faustin-Archange Touadera et son gouvernement à promouvoir une paix et une stabilité durables grâce à un processus politique et de paix revigoré.