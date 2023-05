L’ONU prévoit 2 chances sur 3 d’atteindre brièvement le point de danger climatique bientôt

Ce ne serait probablement qu’un flirt passager et moins inquiétant avec le point de danger climatique convenu, a déclaré mercredi l’agence météorologique des Nations Unies. C’est parce que les scientifiques s’attendent à ce qu’une explosion temporaire de chaleur d’un El Niño amplifie le réchauffement d’origine humaine dû à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz vers de nouveaux sommets, puis redescend un peu.

Le Accord de Paris sur le climat 2015 fixent 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) comme garde-fou global au réchauffement atmosphérique, les pays s’engageant à essayer d’empêcher autant de réchauffement à long terme si possible. Des scientifiques en un rapport spécial des Nations Unies 2018 a déclaré que dépasser ce point serait radicalement et dangereusement différent avec plus de morts, de destructions et de dommages aux écosystèmes mondiaux.

Le monde se rapproche du seuil de 1,5 degré en raison du changement climatique d’origine humaine depuis des années. Le réchauffement temporaire d’El Nino attendu cette année – un phénomène qui commence par un réchauffement de certaines parties de l’océan Pacifique central, puis se propage à travers le monde – nous permet « de voir une seule année dépasser 1,5 ° C une décennie entière avant le le réchauffement moyen à long terme provoqué par les émissions humaines de gaz à effet de serre le fait », a déclaré le climatologue Zeke Hausfather de la société technologique Stripe and Berkeley Earth, qui ne faisait pas partie du rapport de l’OMM.

« Nous ne nous attendons pas à ce que la moyenne à plus long terme dépasse 1,5 ° C avant le début ou le milieu des années 2030 », a déclaré Hausfather dans un e-mail.

« Nous voyons ce rapport comme un baromètre de la façon dont nous nous rapprochons, car plus vous vous rapprochez du seuil, plus le bruit qui monte et descend va vous faire franchir le seuil au hasard », a déclaré Hermanson dans une interview. . Et il a dit que plus il y avait de bosses aléatoires sur la marque, plus le monde se rapprochait du seuil.