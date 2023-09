L’ONU prévient qu’une épidémie dans l’est inondé de la Libye pourrait déclencher « une deuxième crise dévastatrice »

DERNA, Libye (AP) — La Mission de soutien des Nations Unies en Libye a averti lundi qu’une épidémie de maladies dans le…

DERNA, Libye (AP) — La Mission de soutien des Nations Unies en Libye a averti lundi qu’une épidémie de maladies dans le nord-est du pays, où des inondations ont tué plus de 11 000 personnespourrait créer « une deuxième crise dévastatrice », les autorités libyennes signalant la propagation de la diarrhée parmi plus de 100 personnes ayant bu de l’eau contaminée.

Dans un communiqué, la Mission de soutien des Nations Unies en Libye s’est déclarée particulièrement préoccupée par la contamination de l’eau et le manque d’assainissement après deux barrages se sont effondrés lors de la tempête méditerranéenne Daniel, qui a fait jaillir un mur d’eau à travers la ville orientale de Derna le 11 septembre. Quelque 11 300 habitants de la ville ont été tués et 10 000 autres personnes sont portées disparues, présumées mortes, selon le bilan du pays. Le Croissant-Rouge a déclaré.

La mission a indiqué qu’il y avait neuf agences des Nations Unies dans le pays qui réagissaient à la catastrophe et travaillaient à empêcher l’apparition de maladies susceptibles de provoquer « une deuxième crise dévastatrice dans la région ». Il ajoute que l’Organisation mondiale de la santé a envoyé 28 tonnes de fournitures médicales dans ce pays dévasté.

Haider al-Saeih, chef du Centre libyen de lutte contre les maladies, a déclaré samedi dans des propos télévisés qu’au moins 150 personnes ont souffert de diarrhée après avoir bu de l’eau contaminée à Derna. Aucune autre mise à jour n’a été donnée.

La catastrophe a apporté une unité rare à la Libye, riche en pétrole, divisée entre administrations rivales depuis 2014. Tous deux sont soutenus par des mécènes internationaux et des milices armées dont l’influence dans le pays a explosé depuis le soulèvement du Printemps arabe soutenu par l’OTAN qui a renversé le dirigeant autocratique Mouammar Kadhafi en 2011.

Les habitants des villes voisines de Benghazi et Tobrouk ont ​​proposé d’héberger les déplacés, tandis que des volontaires recherchaient des survivants ensevelis sous les décombres.

Les gouvernements opposés ont tous deux déployé des équipes humanitaires dans la ville portuaire et dans d’autres zones touchées du pays, mais avaient initialement eu du mal à répondre à la crise. Leurs efforts ont été entravés par une mauvaise coordination, des difficultés à acheminer l’aide vers les zones les plus durement touchées et la destruction des infrastructures de Derna, notamment de plusieurs ponts.

Le ministre de la Santé du gouvernement de l’Est de la Libye, Othman Abduljaleel, a déclaré dimanche que son ministère avait lancé un programme de vaccination « contre les maladies qui surviennent habituellement après des catastrophes comme celle-ci ». Il n’a pas précisé davantage.

Alors que les efforts de secours se poursuivent, le bilan des morts avancé par les responsables du gouvernement libyen et les agences humanitaires est varié.

Le Croissant-Rouge a déclaré la semaine dernière qu’au moins 11 300 personnes avaient été tuées et 10 000 disparues. Samedi soir, l’ONU a déclaré dans un communiqué que « plus de 9 000 personnes sont toujours portées disparues », après avoir cité précédemment les chiffres du Croissant-Rouge. Il ajoute que les équipes de l’Organisation mondiale de la santé travaillent avec les responsables libyens pour retrouver les morts et les disparus, confirmant que 3 958 corps ont été retrouvés et identifiés et que des certificats de décès ont été délivrés.

Le ministre de la Santé de l’Est de la Libye, Othman Abduljaleel, a déclaré qu’au moins 3 283 cadavres avaient été enterrés dimanche soir. Il n’a pas donné de chiffre exact pour les corps retrouvés jusqu’à présent. Cependant, jeudi, il avait déclaré que plus de 3 000 corps avaient été enterrés « tandis que 2 000 autres étaient encore en cours de traitement ».

La semaine dernière, le maire de Derna, suspendu suite aux dégâts, avait estimé que le bilan pourrait atteindre 20 000 morts.

Parallèlement, les inondations ont également suscité des inquiétudes concernant les ruines antiques de Ceyrène, l’UNESCO ayant déclaré lundi que l’ancienne ville gréco-romaine se trouve à environ 60 kilomètres à l’est de Derna.

« L’UNESCO est en contact avec des archéologues sur le terrain et son équipe d’imagerie satellitaire tente également d’établir quels pourraient être les dégâts », a indiqué l’agence dans un communiqué envoyé à l’Associated Press.

Cyrène est l’un des cinq sites libyens du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les rédacteurs d’Associated Press Jack Jeffery et Samy Magdy ont contribué à ce rapport respectivement depuis Londres et Le Caire.

