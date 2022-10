L’ONU prévient que les cas de choléra en Haïti pourraient monter en flèche

Haïti, la semaine dernière, a annoncé ses premiers cas de choléra en trois ans.

Sept personnes sont décédées des suites de la maladie tandis que 11 cas ont été confirmés et 111 sont suspectés.

Après que le gouvernement a annoncé la hausse des prix du carburant, Haïti a été ravagé par de violentes manifestations.

Les Nations Unies ont mis en garde jeudi contre une possible explosion de cas de choléra en Haïti en proie à la crise.

L’organisme international a appelé à la création d’un couloir humanitaire pour faciliter le blocage du principal terminal d’importation de carburant du pays afin de remettre les services en marche et de rendre l’eau potable disponible.

Haïti a annoncé dimanche ses premiers cas de choléra en trois ans, avec sept morts de la maladie.

Onze cas ont été confirmés, et il y a 111 autres cas suspects, mais les chiffres réels pourraient être beaucoup plus élevés, a déclaré Ulrika Richardson, résidente des Nations Unies et coordinatrice humanitaire pour Haïti.

S’exprimant depuis Haïti par vidéo, elle a déclaré que pour l’instant, les cas semblent se limiter principalement à la capitale Port-au-Prince.

Dit-elle:

Avec les conditions actuelles en Haïti, et si toutes les bonnes conditions ne sont pas réunies, nous sommes en fait face à une augmentation assez exponentielle sinon explosive des cas de choléra.

“On pourrait même dire que les conditions sont peut-être réunies pour une tempête parfaite, malheureusement.”

Richardson a déclaré que “le nombre (d’infectés) pourrait être beaucoup plus élevé”.

Des tests étaient en cours à l’étranger pour déterminer s’il s’agissait de la même souche de choléra que celle qui a tué plus de 10 000 personnes de 2010 à 2019.

‘Tuant des gens’

Depuis que le gouvernement a annoncé la hausse des prix du carburant le 11 septembre, Haïti, déjà instable et démuni, a été frappé par des émeutes, des pillages et des manifestations.

Et depuis la mi-septembre, le plus grand terminal d’importation de carburant du pays, à Varreux, est contrôlé par de puissants gangs armés.

“Cela signifie que tout le pays est à court de carburant”, a déclaré Richardson. Ainsi, certains hôpitaux et autres établissements de santé ferment leurs portes et les ordures s’accumulent dans les rues.

La distribution d’eau a été interrompue, ce qui est dangereux car l’eau potable est essentielle pour lutter contre une épidémie de choléra, car la bactérie qui la cause est d’origine hydrique, a expliqué Richardson.

Les Nations unies et d’autres organisations humanitaires ont lancé un appel jeudi pour la création d’un corridor humanitaire pour permettre le largage de carburant au terminal de Varreux et répondre aux besoins urgents des populations.

Le gouvernement doit faire tout ce qu’il peut pour débloquer le terminal de carburant, a déclaré Richardson.

Et les gangs qui détiennent le terminal doivent savoir, a-t-elle dit, que “cela tue des gens, tue littéralement des gens”.

Richardson a appelé les puissances étrangères à aider Haïti à renforcer ses forces de sécurité, “qui ne sont apparemment pas suffisantes pour débloquer le terminal”.

Le haut diplomate américain Antony Blinken, au Pérou pour une réunion de l’Organisation des États américains, a déclaré : « Nous saluons les efforts de la Police nationale haïtienne, qui a travaillé sans relâche pour tenter de maintenir la paix.

“Mais ils ont besoin de notre aide. Ils ont besoin de notre soutien continu.”

Dans une allocution télévisée mercredi soir, le Premier ministre Ariel Henry avait appelé les “amis d’Haïti” internationaux à aider à désarmer les gangs armés qui, selon lui, ont pris le pays “en otage”.

S’exprimant lors d’une réunion du Conseil de sécurité fin septembre, l’envoyée d’Haïti à l’ONU, Helen La Lime, a déclaré que la nouvelle violence – cinq ans après le départ des casques bleus de l’ONU – met à l’épreuve la police haïtienne, qui reçoit le soutien de l’ONU pour renforcer ses capacités.

La Chine a appelé à un embargo sur le transfert d’armes légères aux gangs en Haïti. Les États-Unis et le Mexique, qui ont rédigé en juillet une résolution appelant les États à interdire le transfert d’armes légères, ont déclaré qu’ils travaillaient sur un nouveau texte.

Une nouvelle réunion sur Haïti est prévue le 21 octobre.