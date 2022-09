L’ONU prévient que l’épidémie de choléra en Syrie est une menace pour la région

BEYROUTH – L’épidémie de choléra en Syrie présente une menace sérieuse pour les habitants de ce pays déchiré par la guerre et de la région, a déclaré mardi un responsable de l’ONU, ajoutant qu’une action urgente était nécessaire pour prévenir de nouveaux cas et décès.

La déclaration du Coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies en Syrie, Imran Riza, est intervenue après que les responsables de la santé du pays ont signalé au moins cinq décès et plus de deux douzaines de cas dans différentes provinces.