L’ONU présente un plan pour réduire les déchets plastiques de 80 % d’ici 2040

Les pays peuvent réduire la pollution plastique de 80 % d’ici 2040 en utilisant les technologies existantes et en apportant des changements politiques majeurs.

Un organisme des Nations Unies estime que la promotion de la réutilisation du plastique ou des systèmes de consigne et de recyclage peut aider à réduire les déchets plastiques.

Certains pays ont appelé à des objectifs mondiaux pour réduire la production de plastique, qui est à l’origine du problème de la pollution.

Les pays peuvent réduire la pollution plastique de 80% d’ici 2040 en utilisant les technologies existantes et en apportant des changements politiques majeurs, a déclaré lundi le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) dans un nouveau rapport.

L’organe des Nations Unies basé au Kenya a publié son analyse des options politiques pour lutter contre la crise des déchets plastiques deux semaines avant que les pays ne se réunissent à Paris pour un deuxième cycle de négociations en vue d’élaborer un traité mondial visant à éliminer les déchets plastiques.

Le rapport se concentre sur trois principaux changements de marché nécessaires pour créer une économie « circulaire » qui maintient les articles produits en circulation aussi longtemps que possible : la réutilisation, le recyclage et la réorientation des emballages du plastique vers des matériaux alternatifs.

« Si nous suivons cette feuille de route, y compris dans les négociations sur l’accord sur la pollution plastique, nous pouvons obtenir des gains économiques, sociaux et environnementaux majeurs », a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE.

Les négociations du traité, connues sous le nom d’INC2, se dérouleront du 29 mai au 2 juin et devraient aboutir à des contributions clés pour le premier projet de traité, qui doit être fait avant le troisième cycle de négociations au Kenya en novembre.

Le PNUE estime que la promotion par le gouvernement d’options de réutilisation telles que les systèmes de bouteilles rechargeables ou les systèmes de consigne pourrait réduire de 30 % les déchets plastiques d’ici 2040.

Il indique également que le recyclage pourrait atteindre 20% supplémentaires d’ici cette année-là si « cela devient une entreprise plus stable et plus rentable » et que les subventions aux combustibles fossiles sont supprimées, et que le remplacement de produits tels que les emballages en plastique et les sachets par des matériaux compostables pourrait rapporter 17% supplémentaires. % réduction.

Les pays ont des approches différentes pour lutter contre les déchets plastiques. Certains grands pays producteurs de plastique comme les États-Unis et l’Arabie saoudite préfèrent un système de stratégies nationales.

Certains qui ont formé une « coalition haute ambition », comprenant la Norvège, le Rwanda, la Nouvelle-Zélande, l’Union européenne et d’autres, ont appelé à une approche descendante où des objectifs mondiaux sont fixés pour réduire la production de plastique vierge et éliminer les subventions aux combustibles fossiles, entre autres. mesures.

Certains militants ont déclaré que le plan directeur du PNUE ne s’attaquait pas à la racine du problème de la pollution.

« Un traité qui ne plafonne ni ne réduit la production de plastique ne parviendra pas à répondre aux besoins des gens, aux exigences de la justice et à la planète », a déclaré Angel Pago, directeur de la campagne sur les plastiques de Greenpeace.