Plus tôt cette semaine, la National Oil Corp (NOC) de Libye a déclaré un cas de force majeure sur les exportations de pétrole du port méditerranéen de Hariga, avertissant qu’elle pourrait étendre la fermeture à ses autres sites. Pertes quotidiennes dues à la fermeture du port «Peut dépasser 118 millions de dinars (26 millions de dollars)», Ça disait.

Cette décision sévère était une réponse à un différend budgétaire avec la Banque centrale de Libye, qui, selon le CNO, refusait de financer le secteur pétrolier depuis des mois.

La Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a exprimé « préoccuper » sur la situation dans ce pays turbulent d’Afrique du Nord dans un communiqué jeudi.

«La production ininterrompue de pétrole ainsi que le maintien de l’indépendance et de l’impartialité du CNO restent une pierre angulaire vitale pour la stabilité économique, sociale et politique de la Libye», la déclaration lue.

La MANUL a ajouté que c’était «Il incombe à toutes les parties de veiller à ce que le CNO reste une institution indépendante, technocratique et dotée de ressources suffisantes et d’assurer une gestion transparente et équitable des ressources.»

Avec la Libye « Sortant seulement maintenant d’un conflit très coûteux, » L’argent obtenu grâce à la vente de pétrole est essentiel pour améliorer la qualité de vie de la population, a déclaré l’organisme des Nations Unies.

La Libye a été déchirée par une guerre civile sanglante pendant plus d’une décennie alors que le gouvernement d’accord national (GNA) reconnu par l’ONU à Tripoli et l’Armée nationale libyenne (ANL) de Khalifa Haftar, basée à Benghazi, se disputaient le pouvoir.

N’ayant ni l’un ni l’autre capable de prendre le dessus sur le champ de bataille, le GNA et la LNA ont finalement signé un «Accord de cessez-le-feu permanent» en octobre 2020. Le mois dernier, un gouvernement d’unité intérimaire a été formé afin de diriger le pays jusqu’aux élections générales de décembre.

