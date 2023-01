L’ONU pousse au déploiement de troupes en Haïti

Washington a montré peu d’intérêt pour une mission de sécurité visant à réprimer les troubles violents dans la nation des Caraïbes

Les Nations Unies ont appelé à un déploiement militaire international en Haïti, insistant sur le fait qu’une présence de troupes étrangères est nécessaire pour maintenir l’ordre et combattre la violence endémique des gangs. Le pays a connu des troubles importants depuis l’assassinat du président Jovenel Moise en 2021, y compris un pic majeur de crimes violents.

S’adressant au Conseil de sécurité de l’ONU mardi, l’envoyée spéciale de l’ONU en Haïti, Helen La Lime, a averti que la violence liée aux gangs a “a atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies”, disant que bien qu’Haïti ait fait des pas positifs ces derniers mois, ces gains “restent fragiles et vulnérables à l’inversion” sans intervention étrangère.

« Les Haïtiens veulent massivement cette aide afin qu’ils puissent vaquer à leurs occupations quotidiennes en paix. La population vit dans la peur et n’est que trop consciente des limites des forces de police », elle a ajouté.

Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a d’abord proposé une mission de sécurité en octobre dernier, appelant à “le déploiement immédiat d’une force armée spécialisée” à prendre “bandes armées”. À l’époque, des groupes criminels aidaient à organiser des manifestations chaotiques qui fermaient effectivement certains des principaux ports d’Haïti, entraînant des pénuries de biens essentiels tels que l’eau et le carburant. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a ensuite fait écho à l’appel du gouvernement, bien qu’il semble être tombé dans l’oreille d’un sourd.

Alors que Washington a récemment accepté de vendre un certain nombre de véhicules blindés à la Police nationale d’Haïti pour « contrer la violence des gangs et rétablir la stabilité », et a lui-même suggéré une “limité” déploiement de troupes, le président Joe Biden a hésité à franchir cette étape.

Au cours de la réunion du Conseil de sécurité de mardi, l’envoyé adjoint des États-Unis à l’ONU, Robert Wood, a reconnu que « Haïti doit relever ses défis d’insécurité persistants », mais s’est abstenu d’approuver une mission de sécurité. Au lieu de cela, il a déclaré que Washington recommanderait des sanctions de l’ONU pour “des cibles supplémentaires impliquées dans les troubles en Haïti”, qui s’appuierait sur une précédente série de sanctions imposées en octobre dernier.

En plus d’une recrudescence des activités des gangs, Haïti est également confronté à une crise politique majeure à la suite de l’assassinat du président Moise en juillet 2021. Les mandats de tous les élus ont expiré le 9 janvier et il n’y a actuellement aucune date concrète pour le prochaines élections.

Dans le cadre d’un plan signé par un certain nombre de dirigeants politiques et commerciaux influents en décembre dernier, le gouvernement visera à organiser les prochaines élections avant février 2024. Cependant, l’ambassadeur d’Haïti à l’ONU, Antonio Rodrigue, a averti que le plan pourrait être sans objet sans l’aide de puissances extérieures, déclarant un déploiement à l’étranger est “un impératif en ce moment.”

« Sans sécurité, nous ne pouvons pas avoir d’élections justes, transparentes et démocratiques ni rétablir le fonctionnement normal des institutions dans le pays », il a dit. « Si nous surmontons les gangs, nous rétablirons l’ordre et la paix… Nous ne pouvons pas attendre, et la situation sécuritaire pourrait s’aggraver d’un jour à l’autre.