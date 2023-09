L’ONU peut-elle vraiment réglementer la puissance et le danger de l’intelligence artificielle ?

Commentez cette histoire Commentaire

Alors que les dirigeants du monde se réunissaient à New York pour les réunions annuelles de haut niveau aux Nations Unies la semaine dernière, ils ont discuté de problèmes bien réels de guerre et de catastrophes. Mais ils ont également commencé à s'intéresser sérieusement à une question qui, pour l'instant, reste largement théorique : le danger que représente l'intelligence artificielle pour l'humanité.

« L’intelligence artificielle générative est très prometteuse, mais elle pourrait également nous conduire au-delà d’un Rubicon et à un danger plus grand que nous ne pouvons le contrôler », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, aux dirigeants du monde réunis lors de l’ouverture du sommet. Il a noté que seuls deux dirigeants mondiaux avaient mentionné l’IA lors de sa première apparition à la tête de l’ONU en 2017. « Désormais, l’IA est sur toutes les lèvres – un sujet à la fois de crainte et de peur », a-t-il déclaré.

La soudaine visibilité de l’IA au cours de l’année écoulée a fait tourner les têtes. Elle est déjà utilisée dans des zones de guerre, notamment en Ukraine, et l’on craint sérieusement que cette technologie ne bouleverse les moyens de subsistance de tous, des constructeurs automobiles aux écrivains hollywoodiens. Comme l’a noté Today’s WorldView, beaucoup voient cela comme un moment « Oppenheimer » – une référence à Robert Oppenheimer, le physicien américain qui a dirigé la création de la bombe atomique.

Après avoir fabriqué la bombe, Oppenheimer est devenu un partisan de la non-prolifération nucléaire et a travaillé avec les Nations Unies naissantes. Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle plus tard, l’industrie et les responsables gouvernementaux se tournent à nouveau vers la plus grande institution multilatérale du monde, les Nations Unies, pour faire preuve de leadership.

Guterres a relevé le défi. Aux Nations Unies la semaine dernière, le secrétaire général a poursuivi ses efforts en faveur d’un organe consultatif de haut niveau sur l’intelligence artificielle, dans le but de créer à terme une agence des Nations Unies consacrée à l’IA – une demande formulée notamment par le PDG d’OpenAI, Sam Altman, un Américain. Un chercheur en IA est parfois comparé, souvent seul, à Oppenheimer. Altman a suggéré que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pourrait servir de modèle pour la coordination mondiale de la gouvernance de l’IA.

Mais pour ceux qui suivent le débat nucléaire mondial de ces dernières années, la comparaison avec l’IA n’est peut-être pas rassurante. Plus de 65 ans après la création de l’AIEA, la guerre en Ukraine et l’augmentation soudaine des tensions nucléaires qu’elle a engendrée soulèvent la question de savoir si une ONU fracturée et divisée remplit son objectif. Pourquoi l’IA serait-elle meilleure ?

Les projets de l’ONU en matière d’IA en sont encore à leurs débuts, mais ils devraient évoluer rapidement. Les candidatures pour rejoindre l’Organe consultatif de haut niveau se comptent déjà par milliers. L’objectif est de former le conseil d’administration d’ici octobre, afin qu’il puisse préparer son rapport final avec des recommandations d’ici septembre 2024, lorsque Guterres accueillera le « Sommet du futur » lors de la réunion de haut niveau de l’ONU l’année prochaine.

Des signes de division apparaissent déjà. L’idée d’un modèle de l’AIEA pour la réglementation de l’IA bénéficie d’un soutien en raison de l’expérience de l’organisme de surveillance nucléaire en matière de travail et de promotion de la coopération sur ces questions. Cependant, certains au sein du système des Nations Unies ne croient pas que l’AIEA, en se concentrant sur les matières nucléaires physiques, offre le bon modèle pour sauvegarder une technologie numérique et intangible comme l’IA.

D’autres modèles potentiels ont été suggérés, notamment le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, qui se concentre davantage sur les conseils d’experts. Certains estiment qu’il n’est pas nécessairement nécessaire de créer une nouvelle agence. Aki Enkenberg, chef d’équipe pour l’innovation et la coopération numérique au ministère finlandais des Affaires étrangères, a récemment déclaré au Time Magazine que cela ressemblait à une « décision précipitée » d’insister sur la création d’une nouvelle agence alors que les organismes existants pourraient fonctionner.

Le défi posé par l’IA est compliqué par la nature encore incertaine de son impact et des « voies possibles » par lesquelles l’IA pourrait menacer l’humanité. « Il a fallu des décennies pour construire un système efficace de contrôle de l’énergie atomique, même avec une vision commune du risque », a écrit Ian Stewart, directeur exécutif du James Martin Center à Washington et ancien responsable du ministère britannique de la Défense, pour le journal britannique. Bulletin des scientifiques atomiques en juin. La domination du secteur privé dans l’IA aggrave les problèmes de gouvernance, a-t-il ajouté.

Elle est également façonnée non pas par des chercheurs universitaires, mais par de nouveaux venus dans des entreprises technologiques – des personnes qui ont probablement des valeurs très différentes de celles des diplomates de l’ONU en poste à Turtle Bay et un pouvoir bien plus grand. Altman, par exemple, est-il vraiment désireux de céder le contrôle de l’IA aux Nations Unies ? Ses critiques les plus sévères disent non, il est juste cynique.

« Vous dites : « Régulez-moi », et vous dites : « C’est un sujet vraiment complexe et spécialisé, nous avons donc besoin d’une agence complexe et spécialisée pour le faire », sachant très bien que cette agence ne sera jamais créée », rédacteur technique. et le podcasteur Jathan Sadowski aurait été cité dans un profil pointu d’Altman dans le New York Magazine. « Ou si quelque chose est créé, c’est bien aussi, car vous en avez construit l’ADN. »

La dichotomie entre dirigeants politiques et leaders technologiques a été soulignée par la voix surprenante d’un leader mondial lors d’un événement organisé par Elon Musk à San Francisco avant le sommet de l’ONU.

« Vous avez ces milliers de milliards de dollars [AI] des entreprises qui sont produites du jour au lendemain, et qui concentrent d’énormes richesses et pouvoir avec un nombre de plus en plus petit de personnes », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, icône conservatrice et fervent partisan du libre marché. « Cela créera une distance de plus en plus grande entre les nantis et les démunis, et c’est une autre chose qui provoque une énorme instabilité dans notre monde. Et je ne sais pas si vous avez une idée de la façon dont vous surmontez cela ?

Tout en traitant de ces nouvelles questions de « superintelligence », l’ONU devra encore faire face au problème bien trop familier des divisions géopolitiques. Une précédente initiative liée à l’IA, connue sous le nom de Campagne pour arrêter les robots tueurs, a été lancée sans le soutien de grands pays comme les États-Unis. Cette fois, la Russie a indiqué qu’elle ne soutiendrait pas la création d’une nouvelle agence des Nations Unies pour lutter contre l’IA, sapant ainsi tout consensus potentiel que Guterres espère construire.

Lors de plusieurs événements parallèles à New York la semaine dernière, des inquiétudes ont également été exprimées quant au fait que l’IA ne devienne un autre domaine de fracture entre les pays riches et les pays du Sud. S’exprimant à la Bibliothèque publique de New York, le ministre nigérian des Communications, Olatunbosun Tijani, a noté que « même la conversation sur la gouvernance [on AI] a été dirigé depuis l’Occident.

Les récentes leçons de la gouvernance nucléaire ne sont guère encourageantes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’ordre s’est effondré, avec de profondes divisions parmi les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU – qui sont tous dotés de l’arme nucléaire. L’AIEA s’est retrouvée littéralement au milieu des combats en Ukraine, tandis que des accords clés comme le Traité multilatéral sur la non-prolifération des armes nucléaires et le New START bilatéral se heurtent à d’énormes divisions entre les États membres.

Les pays non nucléaires qui font pression en faveur d’accords de désarmement, tels que le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires de 2017, ont non seulement trouvé peu de soutien à de tels efforts de la part des gouvernements des pays dotés de l’arme nucléaire, mais ont également vu peu de preuves démontrant que l’objectif de délégitimer l’utilisation des armes nucléaires est réussir. « Nous semblons incapables de nous unir pour répondre » aux menaces existentielles, a déclaré Guterres dans son discours la semaine dernière.