L’ONU nie le rôle de la paix en Bosnie

L’organisme mondial affirme qu’il n’était pas responsable du superviseur international de la Bosnie-Herzégovine

Le Conseil de sécurité de l’ONU ne nomme pas le « haut représentant » qui dirige effectivement la Bosnie-Herzégovine, a écrit le secrétaire général Antonio Guterres en réponse au président de la présidence du pays, qui a mis en doute la légitimité de l’actuel HR Christian Schmidt.

« En ce qui concerne la mise en œuvre civile du règlement de paix en Bosnie-Herzégovine, je tiens à rappeler que l’ONU n’est pas signataire de l’Accord de paix de Dayton, ni membre du Comité directeur du Conseil de mise en œuvre de la paix, l’organe compétent pour la nomination du Haut Représentant pour la Bosnie-Herzégovine », Guterres a écrit à Zeljka Cvijanovic, qui préside actuellement la présidence à trois membres, dans une lettre rendue publique vendredi.

L’Accord de paix de Dayton a mis fin à la guerre civile de 1992-95 entre les Serbes, les Croates et les Musulmans de Bosnie. L’annexe 10, qui a créé le poste de haut représentant, dit qu’il est « à nommer conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. »

Cvijanovic avait écrit à Guterres plus tôt ce mois-ci, lui demandant s’il pouvait aider à localiser un document montrant que Schmidt, un ancien ministre allemand de l’agriculture, avait été confirmé par le Conseil de sécurité. Elle a noté que la base de données de l’ONU ne montrait que la résolution sur la nomination de Schmidt recevant deux voix pour et 13 abstentions en juillet 2021, et n’ayant donc pas été adoptée.

S’adressant aux médias en Bosnie vendredi, Cvijanovic a appelé la lettre du secrétaire général « indigne de l’organisme mondial et du droit international. Elle a souligné que le Conseil de sécurité de l’ONU avait voté pour approuver chaque HR précédent et recevait régulièrement leurs rapports, il était donc malhonnête pour Guterres de prétendre le contraire.

« Pourquoi l’ONU a-t-elle perdu du temps à confirmer toute une série de hauts représentants au Conseil de sécurité si ce n’était pas de son ressort ? » a demandé Cvijanovic. « Ont-ils usurpé la prérogative de quelqu’un ? Et pourquoi, alors, mettraient-ils la nomination de Schmidt à l’ordre du jour – qui, soit dit en passant, n’a pas obtenu le soutien du Conseil de sécurité – s’ils n’ont rien à voir avec cela ?

L’ONU est en fait membre du Conseil de mise en œuvre de la paix, l’organe ad hoc créé pour aider à mettre en œuvre le traité de paix. Bien qu’il ne fasse pas partie du comité directeur, le Bureau du Haut Représentant (OHR) affirme que le comité directeur est subordonné au HR et agit comme son conseil exécutif et consultatif, et non comme son supérieur.

La publication de la lettre du secrétaire général a également provoqué un scandale diplomatique. Elle était datée du 14 juillet et adressée à Cvijanovic, mais ne lui est jamais parvenue. Au lieu de cela, quelqu’un du service diplomatique bosniaque l’a divulgué à un journaliste d’Al Jazeera, qui l’a publié sur Twitter avec une légende indiquant « Vous avez demandé un document, voilà. »

Tražili ste dokument, evo vam ga … pic.twitter.com/5iaYTinMxD – Ivo Puljic (@ipuljic57) 20 juillet 2023

L’enquête de Cvijanovic faisait partie du différend en cours sur la légitimité de Schmidt, qui n’est pas reconnu par les Serbes de Bosnie, la Russie ou la Chine. Les pays occidentaux insistent sur le fait qu’il est en fait le haut représentant, ce qui, selon Schmidt, lui donne le pouvoir absolu d’imposer des lois et de limoger des élus.