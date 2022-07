L’ONU n’est plus adaptée à son objectif, mais doit-elle être abolie ou réformée ? — Nouvelles du monde RT

L’organisme mondial a été créé par les vainqueurs de la guerre la plus destructrice de l’humanité, mais c’était il y a 80 ans

L’Organisation des Nations Unies est le produit du bon sens intellectuel occidental qui, après la Seconde Guerre mondiale, a créé des conditions relativement équitables pour maintenir sa centralité dans la politique internationale.

Le fait que les pays occidentaux perdent maintenant cette position est pour des raisons naturelles. Cela affecte inévitablement leur capacité à projeter leur influence dans les affaires mondiales, qui n’était pas basée sur un statut formel, mais sur des capacités uniques de pouvoir.

La contraction de ces avantages, dont nous assistons aujourd’hui clairement aux conséquences, ne peut contourner les institutions créées à une époque antérieure.

Cela signifie que le sort de l’ONU sera de toute façon remis en question. La seule question est de savoir qui décide d’aborder le sujet et dans quel but – l’Occident (afin de préserver sa place dans le monde émergent) ou les autres grandes puissances (afin de créer des institutions plus en phase avec la réalité de la politique internationale) ? Une troisième option est également possible – un nouveau cycle, dans lequel il y a peu de place pour une position de monopole d’un groupe restreint de pays, n’aura aucun besoin des institutions traditionnelles de gouvernance internationale.















Nous ne devons pas être déconcertés par le fait que des puissances désormais aussi hostiles que la Russie ou la Chine à la communauté occidentale sont membres du cercle dirigeant du système onusien – en tant que membres permanents du Conseil de sécurité (CSNU).

“La capacité de l’ONU à vraiment diriger le monde est toujours restée en grande partie une illusion.”

La véritable raison pour laquelle ces deux États ont conservé ce statut était le désir rationnel des États-Unis et de leurs alliés les plus proches d’éviter une répétition de la situation dans laquelle des puissances perçues comme dangereuses pour la stabilité mondiale étaient exclues des institutions formelles. La leçon de la destruction qui a émergé de Versailles après la Première Guerre mondiale par une Allemagne et un Japon lésés a été bien apprise – à la fois en théorie et en pratique.

D’autant plus que la présence de l’URSS et (après que le Parti communiste ait réussi à affirmer son autorité) la Chine à la table du Conseil de sécurité n’a pas accru leur avantage concurrentiel. Là où ils étaient tactiquement plus forts que les États-Unis, ce n’était pas en raison de leur statut officiel (sans compter que lorsque Pékin officiel a été autorisé à entrer dans l’instance, ses relations avec Moscou étaient ouvertement hostiles, les deux puissances alors socialistes se bloquant mutuellement. )

Il ne fait aucun doute qu’à l’occasion, les membres permanents du CSNU ont pu agir comme un « gouvernement mondial » tout-puissant, définissant pour les membres les plus faibles de la communauté internationale les limites de ce qui est permis.

Mais cette institution n’a jamais traité de questions de guerre et de paix entre ses membres. Cette mission est toujours restée le privilège des relations bilatérales, déterminées par des rapports de force « réels » plutôt que « formels ».

C’est toujours le cas aujourd’hui – la seule « institution » dans les relations russo-américaines est leur capacité de destruction mutuelle assurée. Le Conseil de sécurité ne peut que refléter le véritable rapport de force dans le monde, bien plus large et plus diversifié que l’affrontement Moscou-Washington.

Or, c’est précisément cette possibilité qui lui fait désormais défaut du fait de sa composition, qui poursuit non pas la « gouvernance mondiale », mais le « confinement mondial » de la Russie et de la Chine en maintenant la position hégémonique de l’Occident.

Cette affirmation peut sembler paradoxale, puisque la Russie et la Chine ont les mêmes droits au Conseil de sécurité que les trois autres membres permanents. C’est vrai, mais au-delà du statut purement juridique qui confère un droit de veto au quintet, il y a la capacité pratique d’influencer la gouvernance mondiale par le contrôle des pratiques procédurales (affectations de personnel dans la bureaucratie internationale, par exemple).















Là aussi, les USA et leurs alliés avaient un énorme avantage à la création de l’ONU en 1945, et le conservent en grande partie du fait de l’inertie de l’institution elle-même. En conséquence, l’inclusion de Moscou et de Pékin dans le mécanisme le plus important limite leur comportement révolutionnaire hypothétique, mais ne leur fournit pas le même degré d’influence sur la gouvernance mondiale que l’Occident.

En d’autres termes, le CSNU devient une forme de dissuasion très sophistiquée qui s’exerce en accordant un statut spécial à deux pays adversaires. Ce statut réduit leur marge de manœuvre pour un comportement indépendant et les sépare du reste de la communauté internationale. Pour ces derniers, le statut est un privilège que s’est arrogé « l’élite mondiale » autoproclamée et qu’elle refuse de partager. Ainsi, dans sa forme moderne, l’UNSC est un moyen de maintenir le monopole des États-Unis et de l’Europe occidentale dans la politique internationale.

Le monde est en effet en train de changer, et pas seulement en raison de la dynamique des rapports de force entre les Grandes Puissances. Si l’affirmation militaire de la Russie et le poids économique de la Chine restent les principaux béliers contre le système international dirigé par l’Occident, leurs actions ne sont pas déterminantes de l’irréversibilité du changement. Sinon, le révisionnisme de Moscou et de Pékin répéterait le sort de la France révolutionnaire du début du XIXe siècle, ou de l’Allemagne et du Japon, qui se sont rebellés dans le deuxième quart du siècle précédent contre l’injustice de l’ordre mondial de l’époque. Mais nous voyons déjà que ce n’est pas une perspective probable, précisément parce que la majorité des pays en développement sont en fait du côté du front russo-chinois.

Même si certains d’entre eux ont formellement condamné les actions de la Russie en Ukraine lors du vote de l’Assemblée générale de l’ONU, leurs politiques montrent qu’ils sont conscients de leur position changeante dans le système international. Cette conclusion est également étayée par le fait que l’Inde, le Brésil, l’Indonésie et le Vietnam ont généralement opté pour une position de neutralité bienveillante.

Cela dit, nous ne savons pas si les dirigeants russes eux-mêmes étaient convaincus qu’il serait impossible d’isoler Moscou. Cependant, l’affirmation militaire de la Russie sur la question ukrainienne a aidé tout le monde à voir que le statu quo favorisé par l’Occident appartient déjà au passé.

La transformation fondamentale des rapports de force mondiaux a trois sources principales. Tout d’abord, la mondialisation économique, qui a émergé à l’ombre de la domination occidentale, a fourni à de nombreux pays moyens et grands de nouvelles ressources pour relever leurs défis de développement. Deuxièmement, la réduction objective des capacités matérielles de l’Occident, qui n’est plus en mesure d’offrir au reste du monde des sources de prospérité attrayantes qui valent la peine de renoncer à ses propres intérêts. Troisièmement, il y a une augmentation de la confiance en soi d’une foule d’acteurs relativement nouveaux dans la politique internationale dérivée des deux premiers facteurs.

Du fait de cette émancipation, l’Occident n’est plus en mesure de faire respecter les mécanismes de la politique mondiale qui lui permettraient de continuer à extraire le maximum de ressources sur des terrains bénéfiques. Cet état de choses a été clairement démontré ces dernières années, lorsque la plupart des initiatives qui profitent aux États-Unis et à l’Europe occidentale, par exemple dans le domaine du changement climatique, n’ont pas été garanties par des avantages clairs pour les autres, mais par l’utilisation d’instruments de coercition directe. L’échec des tentatives d’isolement de la Russie, même si l’Occident s’est appuyé sur le droit international formel pour condamner ses actions, a clairement démontré le refus des autres pays de suivre la voie occidentale. La majeure partie du monde ne le fait pas par sympathie pour la Russie, mais pour ses propres raisons égoïstes.















Ce nouveau monde n’est pas et ne peut pas s’incarner dans le CSNU, principale institution de sécurité internationale. C’est simplement parce qu’elle a été créée pour un autre monde, à partir duquel toutes ses procédures et pratiques sont adaptées, de l’emplacement de son siège à New York, aux spécificités des nominations aux postes bureaucratiques supérieurs et moyens. Dès lors, tout effort pour préserver cette institution serait a priori vain et ne ferait que prolonger l’agonie de l’ancien ordre international, avec tous les risques qui l’accompagnent.

Il vaudrait donc la peine de prendre beaucoup plus au sérieux la question de l’avenir de l’ONU et surtout de la composition de son organe principal, le Conseil de sécurité. La question de la réforme du CSNU a été soulevée par certains des plus grands pays du monde au motif qu’à la fin du premier quart du XXIe siècle, il est étrange de partir de la légitimité issue de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle la plupart des les États n’existaient tout simplement pas. Il peut maintenant y avoir plus que des raisons historiques de revenir sur le sujet, y compris des raisons très réelles concernant l’évolution de l’équilibre des pouvoirs. Et ce n’est pas seulement l’Occident qui devra accepter cela, mais aussi la Russie et la Chine, dont la position unique dans le système des Nations Unies est aussi un produit de la domination des anciennes puissances impérialistes d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord.

Peut-être ne sommes-nous pas encore prêts pour une étape aussi décisive que l’abolition de l’ONU et la création (si nécessaire) d’une nouvelle institution internationale principale. Mais il est certainement temps d’élargir le nombre de membres permanents du Conseil de sécurité pour inclure l’Inde, le Brésil, l’Indonésie et un ou deux grands pays africains connus pour leur indépendance. Cela ne résoudrait pas le problème de la non-pertinence de l’ONU dans ces circonstances historiques changeantes, mais cela permettrait de gagner du temps pour une discussion plus réfléchie et plus fructueuse. Il est raisonnable que l’initiative revienne à la Russie et à la Chine, car ce sont les parties les plus intéressées.