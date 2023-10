Secrétaire général António Guterres a déclaré sur X, anciennement Twitter : « Je réitère mon appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, ainsi qu’à la libération inconditionnelle des otages et à l’acheminement de secours d’un niveau correspondant aux besoins dramatiques de la population de Gaza, où se déroule une catastrophe humanitaire. sous nos yeux. »

Le chef de l’ONU est en route pour le Népal mais suit de près l’évolution de la situation. Son porte-parole à New York a déclaré que lors d’une escale à Doha, au Qatar, M. Guterres s’était entretenu par téléphone avec le président égyptien Abdel Fattah Al Sisi et que les deux hommes avaient discuté de la situation actuelle au Moyen-Orient et de la coordination des efforts humanitaires en faveur des civils à Gaza. .

Pendant ce temps, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu qu’un « communication totale et panne électrique » fait suite à une nuit de poursuites des hostilités et d’incursions terrestres à Gaza.

L’agence de santé des Nations Unies affirme avoir perdu le contact avec son personnel dans l’enclave, mais tente toujours de recueillir des informations sur l’impact global sur les civils et les soins de santé.

« L’OMS rappelle à toutes les parties au conflit de prendre toutes les précautions pour protéger les civils et les infrastructures civiles. Cela inclut les agents de santé, les patients, les établissements de santé et les ambulances, ainsi que les civils qui s’abritent dans ces établissements », a indiqué l’agence dans un communiqué de presse.

Des mesures actives doivent être prises, a poursuivi l’agence, pour garantir que les civils et les agents de santé ne soient pas blessés et qu’un passage sûr soit assuré pour le mouvement des fournitures médicales, du carburant, de l’eau et de la nourriture désespérément nécessaires vers et à travers Gaza.

L’avertissement de l’OMS intervient alors que la crise dans la bande de Gaza entre dans sa troisième semaine après l’incursion du 7 octobre des militants du Hamas en Israël et la déclaration de guerre ultérieure d’Israël.

Les violences en cours ont fait des milliers de morts des deux côtés et, même si l’ONU et d’autres agences humanitaires ont pu acheminer un filet d’aide, de biens et de soins de santé vers l’enclave ravagée via le terminal de Rafah en Égypte, il en faudra bien davantage pour faire face à la montée en flèche des violences. besoins.