L’ONU met les forces russes sur liste noire pour avoir tué des enfants et attaqué des écoles en Ukraine

NATIONS UNIES – Les Nations Unies ont inscrit les forces russes sur leur liste noire annuelle des pays qui violent les droits des enfants en conflit pour avoir tué des garçons et des filles et attaqué des écoles et des hôpitaux en Ukraine, selon un nouveau rapport vu jeudi par l’Associated Press.

Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré dans le rapport au Conseil de sécurité qu’il était « consterné » par le nombre élevé de « violations graves » contre des enfants en Ukraine en 2022, « choqué » par le nombre d’attaques contre des écoles et des hôpitaux, « préoccupé ». » par la détention d’enfants, et « troublé » que certains enfants ukrainiens aient été transférés en Russie.

Le chef de l’ONU n’a pas mis Israël sur la liste noire pour les violations graves contre 1 139 enfants palestiniens, dont 54 meurtres l’année dernière – comme l’avaient espéré ses partisans.

Au lieu de cela, il a salué l’engagement d’Israël avec l’envoyée spéciale de l’ONU pour les enfants dans les conflits armés, Virginia Gamba et son « identification de mesures pratiques, y compris celles proposées par l’ONU » pour protéger les enfants.

Riyad Mansour, l’ambassadeur palestinien à l’ONU, a déclaré aux journalistes que Guterres avait « fait une grave erreur » en ne citant pas le gouvernement le plus extrême de l’histoire d’Israël.

« C’est très décevant pour le peuple palestinien et pour les enfants palestiniens », a-t-il déclaré.

Dans le rapport de grande envergure, le secrétaire général a déclaré que l’année dernière, les enfants ont été touchés de manière disproportionnée par le conflit. Il a déclaré que l’ONU avait vérifié de graves violations contre 13 469 enfants, dont 2 985 tués, dans 24 pays et une région.

Les « violations graves » comprennent le recrutement et l’utilisation de jeunes par des combattants, les meurtres et les blessures, la violence sexuelle, les enlèvements et les attaques contre des écoles et des hôpitaux.

Guterres a déclaré que la propagation des conflits à de nouvelles zones a contribué à une augmentation de 140 % des violations graves au Myanmar et de 135 % au Soudan du Sud. Une recrudescence des activités des groupes armés, dont al-Qaïda et l’État islamique, a également provoqué une grave détérioration de la situation dans le centre du Sahel, en particulier au Burkina Faso, entraînant une augmentation de 85 % des violations graves.

Les violations ont également augmenté en Colombie, en Israël, dans les territoires palestiniens, au Liban, en Libye, au Mali, au Nigeria, au Soudan et en Syrie, a déclaré le secrétaire général.

Le rapport énumère également deux nouveaux pays préoccupants pour les enfants : Haïti et le Niger.

Guterres a déclaré que les forces armées russes et les groupes armés affiliés étaient répertoriés pour avoir mené 480 attaques contre des écoles et des hôpitaux, et pour avoir tué des enfants, en particulier par leurs bombardements et leurs frappes aériennes sur des villes et des villages. Selon le rapport, 136 enfants ukrainiens ont été tués et 518 blessés.

Le secrétaire général a exhorté les forces russes à respecter leurs obligations en vertu du droit international et leurs propres engagements à protéger les enfants, notamment en évitant l’utilisation militaire des écoles et des hôpitaux, en mettant en place des mesures de responsabilité et de réparation et en échangeant des informations avec l’ONU sur tous les enfants dans les zones touchées par le conflit.

Guterres a également exhorté la Russie à veiller à ce qu’aucun changement ne soit apporté au statut personnel des enfants ukrainiens, y compris à leur nationalité.

Les expulsions d’enfants ukrainiens sont une préoccupation depuis l’invasion de la Russie, et la Cour pénale internationale a accru la pression sur la Russie lorsqu’elle a émis des mandats d’arrêt le 17 mars contre le président Vladimir Poutine et la commissaire russe aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, les accusant d’avoir enlevé des enfants. d’Ukraine.

Le chef de l’ONU s’est dit également préoccupé par le nombre de graves violations commises contre des enfants par les forces ukrainiennes et les a exhortées à respecter les protections des civils en vertu du droit international.

Selon le rapport, les forces armées ukrainiennes sont responsables de la mort de 80 enfants et de 175 blessés, ainsi que de 212 attaques contre des écoles et des hôpitaux.