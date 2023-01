L’ONU met fin à l’enquête sur les meurtres en prison en Ukraine pour des raisons de sécurité

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que le secrétaire général Antonio Guterres avait décidé de dissoudre l’équipe en l’absence des garanties de sécurité requises et des “conditions requises pour le déploiement de la mission sur le site”.

NATIONS UNIES – Les Nations Unies ont annoncé jeudi qu’elles dissolvaient une mission d’enquête demandée par la Russie et l’Ukraine pour enquêter sur les meurtres dans une prison de l’est de l’Ukraine contrôlée par des séparatistes soutenus par Moscou que les nations belligérantes s’accusent d’avoir perpétrées.

La Russie a affirmé que l’armée ukrainienne avait utilisé des lance-roquettes fournis par les États-Unis pour frapper la prison d’Olenivka, une colonie contrôlée par la République populaire de Donetsk soutenue par Moscou, le 29 juillet. Les autorités séparatistes et les responsables russes ont déclaré que l’attaque avait tué 53 prisonniers de guerre ukrainiens et en avait blessé 75 autres. .

L’armée ukrainienne a nié avoir effectué des tirs de roquettes ou d’artillerie à Olenivka. En août, la branche du renseignement du ministère ukrainien de la Défense a déclaré avoir des preuves que des séparatistes locaux soutenus par le Kremlin étaient de connivence avec le FSB russe, la principale agence qui a succédé au KGB, et le groupe de mercenaires russes Wagner pour miner la caserne avant « d’utiliser une substance inflammable, ce qui a conduit à la propagation rapide du feu dans la pièce.

Dujarric a déclaré aux journalistes qu’il y avait un “accord politique” des deux côtés pour la mission d’enquête, mais pour une mission aussi complexe, délicate et dangereuse dans une zone de guerre active “nous exigeons des garanties claires de sécurité et d’accès des deux côtés et nous ne l’avons pas fait”. Je n’ai pas l’impression de les avoir reçus.