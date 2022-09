L’ONU met en garde jusqu’à 345 millions de personnes marchant vers la famine

NATIONS UNIES – Le chef de l’alimentation de l’ONU a averti jeudi que le monde était confronté à “une urgence mondiale d’une ampleur sans précédent”, avec jusqu’à 345 millions de personnes marchant vers la famine – et 70 millions rapprochées de la famine par la guerre en Ukraine. David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, a déclaré au Conseil de sécurité des Nations Unies que les 345 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans les 82 pays où l’agence opère représentent 2½ fois le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë avant la pandémie de COVID-19. frappé en 2020.

Il a dit qu’il est incroyablement troublant que 50 millions de ces personnes dans 45 pays souffrent de malnutrition très aiguë et « frappent à la porte de la famine ».

“Ce qui était une vague de faim est maintenant un tsunami de faim”, a-t-il déclaré, soulignant la montée des conflits, les effets d’entraînement économiques de la pandémie, le changement climatique, la hausse des prix du carburant et la guerre en Ukraine.

Depuis que la Russie a envahi son voisin le 24 février, a déclaré Beasley, la flambée des prix de la nourriture, du carburant et des engrais a rapproché 70 millions de personnes de la famine.

Malgré l’accord de juillet autorisant l’expédition de céréales ukrainiennes depuis trois ports de la mer Noire qui avaient été bloqués par la Russie et la poursuite des efforts pour ramener les engrais russes sur les marchés mondiaux, “il existe un risque réel et dangereux de famines multiples cette année”, a-t-il déclaré. a dit. “Et en 2023, la crise actuelle des prix alimentaires pourrait se transformer en une crise de disponibilité alimentaire si nous n’agissons pas.”

Le Conseil de sécurité se concentrait sur l’insécurité alimentaire induite par les conflits et le risque de famine en Éthiopie, dans le nord-est du Nigéria, au Soudan du Sud et au Yémen. Mais Beasley et le chef humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, ont également mis en garde contre la crise alimentaire en Somalie, qu’ils ont tous deux récemment visitée, et Griffiths a également placé l’Afghanistan en tête de liste.

“La famine se produira en Somalie”, a déclaré Griffiths, et “soyez sûr que ce ne sera pas le seul endroit non plus.”

Il a cité des évaluations récentes qui ont identifié “des centaines de milliers de personnes confrontées à des niveaux catastrophiques de faim”, ce qui signifie qu’elles sont au pire niveau de “famine”.

Beasley a rappelé son avertissement au conseil en avril 2020 “que nous étions alors confrontés à la famine, une famine aux proportions bibliques”. Il a dit alors que le monde “a intensifié son financement et sa réponse formidable, et nous avons évité la catastrophe”.

“Nous sommes une fois de plus sur le bord, encore pire, et nous devons faire tout ce que nous pouvons – tous sur le pont avec chaque fibre de notre corps”, a-t-il déclaré. « Les personnes affamées du monde comptent sur nous, et… nous ne devons pas les laisser tomber.

Griffiths a déclaré que l’insécurité alimentaire généralisée et croissante est le résultat de l’impact direct et indirect des conflits et de la violence qui tue et blesse des civils, oblige les familles à fuir la terre dont elles dépendent pour leurs revenus et leur nourriture, et conduit au déclin économique et à la hausse des prix des nourriture qu’ils ne peuvent pas se permettre.

Après plus de sept ans de guerre au Yémen, a-t-il déclaré, “quelque 19 millions de personnes – six sur 10 – sont en situation d’insécurité alimentaire aiguë, environ 160 000 personnes sont confrontées à une catastrophe et 538 000 enfants souffrent de malnutrition sévère”.

Beasley a déclaré que la guerre en Ukraine alimentait l’inflation au Yémen, qui dépend à 90% des importations alimentaires. Le Programme alimentaire mondial espère apporter une aide à environ 18 millions de personnes, mais ses coûts ont augmenté de 30 % cette année pour atteindre 2,6 milliards de dollars. En conséquence, il a été contraint de réduire ses effectifs, de sorte que les Yéménites ne reçoivent ce mois-ci que les deux tiers de leurs rations précédentes, a-t-il déclaré.

Beasley a déclaré que le Soudan du Sud est confronté à “son taux de faim aiguë le plus élevé depuis son indépendance en 2011” vis-à-vis du Soudan. Il a déclaré que 7,7 millions de personnes, soit plus de 60% de la population, sont “confrontées à des niveaux critiques ou pires d’insécurité alimentaire”. Sans une solution politique à l’escalade de la violence et des dépenses substantielles pour les programmes d’aide, “de nombreuses personnes au Soudan du Sud mourront”, a-t-il averti.

Dans les régions du Tigré, d’Afar et d’Amhara, dans le nord de l’Éthiopie, plus de 13 millions de personnes ont besoin d’une alimentation vitale, a déclaré Griffiths. Il a souligné une enquête menée dans le Tigré en juin qui a révélé que 89 % des personnes étaient en situation d’insécurité alimentaire, « plus de la moitié d’entre elles étant gravement atteintes ». Beasley a déclaré qu’une trêve en mars a permis au PAM et à ses partenaires d’atteindre près de 5 millions de personnes dans la région du Tigré, mais la reprise des combats ces dernières semaines “menace de pousser de nombreuses familles affamées et épuisées par-dessus bord”.

Dans le nord-est du Nigeria, l’ONU prévoit que 4,1 millions de personnes sont confrontées à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire, dont 588 000 qui ont fait face à des niveaux d’urgence entre juin et août, a déclaré Griffiths. Il a déclaré que près de la moitié de ces personnes n’ont pas pu être atteintes en raison de l’insécurité, et l’ONU craint que “certaines personnes ne soient déjà au niveau de la catastrophe et ne meurent déjà”.