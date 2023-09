L’ONU met en garde contre une potentielle « deuxième crise dévastatrice » due à la contamination de l’eau à la suite des inondations en Libye

Les autorités ont averti lundi qu’une épidémie dans le nord-est de la Libye, où les inondations ont tué des milliers de personnes, pourrait créer « une deuxième crise dévastatrice » alors que la diarrhée se propagerait parmi ceux qui buvaient de l’eau contaminée.

Dans un communiqué, la Mission de soutien des Nations Unies en Libye s’est déclarée particulièrement préoccupée par la contamination de l’eau et le manque d’assainissement après l’effondrement de deux barrages lors de la tempête méditerranéenne Daniel, provoquant un mur d’eau jaillissant à travers la ville orientale de Derna le 11 septembre. Le bilan des morts varie, les responsables gouvernementaux et les agences humanitaires donnant des chiffres allant de 4 000 à 11 000 morts.

Neuf agences des Nations Unies répondant à la catastrophe s’efforcent d’empêcher les maladies de s’installer et de créer une nouvelle crise dans le pays dévasté, qui reçoit 25 tonnes de fournitures médicales de l’Organisation mondiale de la santé, a indiqué la mission.

Haider al-Saeih, chef du Centre libyen de lutte contre les maladies, a déclaré samedi dans des propos télévisés qu’au moins 150 personnes ont souffert de diarrhée après avoir bu de l’eau contaminée à Derna. Aucune autre mise à jour n’a été donnée.

Les habitants des villes voisines de Benghazi et Tobrouk ont ​​proposé d’héberger les déplacés, tandis que des volontaires recherchent les survivants ensevelis sous les décombres.

Les équipes de secours recherchent des victimes à Derna. Les estimations vont de 4 000 à 10 000 morts. (Yousef Murad/Associated Press)

Rare unité entre factions divisées

Le désastre a apporté une rare unité à la Libye, riche en pétrole, divisée entre des administrations rivales depuis 2014. Toutes deux sont soutenues par des mécènes internationaux et des milices armées dont l’influence dans le pays a explosé depuis le soulèvement du Printemps arabe soutenu par l’OTAN qui a renversé un dirigeant autocratique. Mouammar Kadhafi en 2011.

Les gouvernements opposés ont tous deux déployé des équipes humanitaires dans la ville portuaire et dans d’autres zones touchées, mais une mauvaise coordination, des difficultés à acheminer l’aide vers les zones les plus durement touchées et la destruction des infrastructures de Derna, notamment de plusieurs ponts, ont entravé leurs efforts.

Des images tournées lundi par un journaliste d’Associated Press montraient des centaines d’hommes libyens rassemblés à l’extérieur et au sommet d’une mosquée à Derna avant qu’un homme ne lise une liste de revendications à l’entrée du bâtiment. L’homme a appelé les autorités libyennes à accélérer leur enquête sur la catastrophe, à ce que l’ONU installe un bureau à Derna, à reconstruire d’urgence la ville et à indemniser les personnes touchées par les inondations. Après avoir terminé, les centaines de personnes rassemblées ont commencé à scander : « Libye, Libye, Libye ».

Des manifestants ont pris part lundi à une manifestation devant la mosquée Al Sahaba contre le gouvernement. (Esam Omran Al-Fetori/Reuters)

Lorsque la crue a frappé, Mraje Kdour et ses trois frères ont réussi à échapper à la deuxième crue, mais sa sœur n’y est pas parvenue.

« Nous étions si près du plafond. Nous étions à peine capables de respirer », a déclaré Kdour à l’Associated Press.

Samedi, le procureur général libyen, al-Sediq al-Sour, a ouvert une enquête sur l’effondrement des deux barrages, construits dans les années 1970, ainsi que sur l’allocation des fonds d’entretien. Le maire de Derna, Abdel-Moneim al-Gaithi, a été suspendu dans l’attente d’une enquête sur la catastrophe.

Le ministre de la Santé du gouvernement de l’Est de la Libye, Othman Abduljaleel, a déclaré dimanche que son ministère avait lancé un programme de vaccination « contre les maladies qui surviennent habituellement après des catastrophes comme celle-ci », mais n’a pas donné de détails.

Des plongeurs recherchent des victimes dans la ville de Derna lundi. Les responsables de l’ONU mettent en garde contre le risque d’une épidémie mortelle due à la contamination de l’eau à la suite des inondations de la semaine dernière. (Yousef Murad/Associated Press)

Le Croissant-Rouge libyen a déclaré qu’au moins 11 300 personnes avaient été tuées et 10 000 autres portées disparues. Après avoir fait état du même bilan, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires avance désormais des chiffres bien inférieurs, avec environ 4 000 personnes tuées et 9 000 disparues.

Le ministre de la Santé de l’est de la Libye, Othman Abduljaleel, a déclaré qu’au moins 3 283 corps avaient été enterrés dimanche soir. Il n’a pas donné de chiffre exact pour les corps retrouvés jusqu’à présent. Cependant, jeudi, il avait déclaré que plus de 3 000 corps avaient été enterrés « tandis que 2 000 autres étaient encore en cours de traitement ».

La semaine dernière, le maire de Derna a déclaré que le bilan pourrait atteindre 20 000 morts.

Parallèlement, les inondations ont suscité des inquiétudes quant aux ruines de Ceyrène, une ancienne ville gréco-romaine située à environ 60 kilomètres à l’est de Derna et qui est l’un des cinq sites libyens du patrimoine mondial de l’UNESCO.

« L’UNESCO est en contact avec des archéologues sur le terrain et son équipe d’imagerie satellitaire tente également d’établir quels pourraient être les dégâts », a indiqué l’agence lundi dans un communiqué envoyé à l’AP.