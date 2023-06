L’ONU met en garde contre une nouvelle menace pour la sécurité alimentaire mondiale après que la Russie a limité les expéditions de céréales ukrainiennes

NATIONS UNIES (AP) – Avertissant d’une nouvelle menace pour la sécurité alimentaire mondiale, les Nations Unies ont déclaré jeudi que la Russie limitait le nombre de navires autorisés à ramasser des céréales ukrainiennes dans les ports de la mer Noire dans le cadre de sa campagne pour amener Kiev à ouvrir un oléoduc pour un ingrédient clé des engrais pour arriver sur les marchés mondiaux.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, s’est dit gravement préoccupé par le fait que seuls 33 navires ont quitté les ports ukrainiens en mai, soit la moitié du nombre par rapport à avril, et que les exportations de céréales et d’autres denrées alimentaires n’ont totalisé que 1,3 million de tonnes métriques le mois dernier, soit moins de la moitié du montant du mois précédent. .

Il a déclaré que la Russie avait informé le centre d’Istanbul coordonnant les arrivées, les départs et les inspections des navires impliqués dans l’Initiative céréalière de la mer Noire « de sa décision de limiter les immatriculations dans le port de Yuzhny tant que l’ammoniac n’est pas exporté, et ce n’est pas le cas actuellement ».

L’ammoniac est un ingrédient clé des engrais et Moscou souhaite que l’Ukraine ouvre un pipeline reliant la ville russe de Togliatti au port ukrainien d’Odessa qu’elle utilisait avant la guerre pour expédier de l’ammoniac à ses clients mondiaux.

La Turquie et l’ONU ont négocié l’initiative révolutionnaire avec la Russie et l’Ukraine en juillet dernier, ouvrant la voie aux exportations de céréales ukrainiennes depuis trois de ses principaux ports de la mer Noire : Odessa, Tchernomorsk et Yuzhny.

Dans un mémorandum séparé, les Nations Unies ont déclaré qu’elles s’efforceraient de surmonter les obstacles aux expéditions russes de nourriture et d’engrais, ce que la chef du commerce des Nations Unies, Rebeca Grynspan, tente de faire depuis des mois, mais Moscou a critiqué le manque de résultats.

Pour renforcer l’échec de l’exportation de ses engrais, la Russie a décidé unilatéralement en mars de renouveler l’accord sur les céréales pour 60 jours au lieu des 120 jours prévus dans l’accord. Et juste avant son expiration, dans un autre exemple de la politique de la corde raide de Moscou, il a accepté le 17 mai une nouvelle prolongation de deux mois jusqu’au 17 juillet.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, l’un des principaux greniers à blé du monde, les prix mondiaux des denrées alimentaires ont grimpé en flèche, frappant particulièrement durement les pays en développement les plus pauvres.

Après les accords de juillet, les prix des denrées alimentaires ont commencé à baisser, mais Dujarric a averti que « les points chauds de la faim dans le monde augmentent et que le spectre de l’inflation alimentaire et de la volatilité des marchés rôde dans tous les pays ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a tweeté mercredi que le port de Yuzhny est bloqué et que plus de 1,5 million de tonnes de produits agricoles y attendent d’être expédiés vers au moins 10 pays dont la Turquie, la Chine, l’Égypte et le Bangladesh.

Il a exhorté tout le monde à faire pression sur la Russie pour qu’elle débloque l’approvisionnement alimentaire en disant : « Évidemment, moins il y a de nourriture dans ces pays, dans ces régions, plus les prix des denrées alimentaires sont élevés, plus les gens de ces pays perdent de leur budget familial ».

Dujarric a noté qu’en mai, seuls trois navires avaient quitté le port de Yuzhny.

Il a déclaré que depuis le 24 mai, le nombre d’équipes inspectant les navires a été réduit de trois à deux. Ceci, ajouté au ralentissement de l’immatriculation des navires, crée une situation grave.

L’ONU a avancé des suggestions pratiques « au niveau stratégique et opérationnel » et continuera de dialoguer avec la Russie et l’Ukraine, a déclaré Dujarric.

« En particulier, nous recherchons des engagements sur l’accès inconditionnel des navires aux trois ports dans le cadre de l’initiative, un nombre accru d’inspections réussies réalisées par jour et des enregistrements prévisibles pour éviter les retards indus des navires, les exportations d’engrais, y compris l’ammoniac, et la reprise du pipeline d’ammoniac Togliatti-Odessa », a déclaré Dujarric.

Edith M. Lederer, Associated Press