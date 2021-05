L’ONU met en garde contre une guerre à grande échelle entre Israël et les Palestiniens

La fumée s’échappe d’une frappe aérienne israélienne sur l’enceinte de Hanadi dans la ville de Gaza, contrôlée par le mouvement palestinien Hamas, le 11 mai 2021. Mohammed Abed | AFP | Getty Images

Les Nations Unies ont appelé à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et les Palestiniens, avertissant que la violence dévastatrice est sur le point de devenir incontrôlable. La flambée de violence la plus grave entre Israël et les Palestiniens depuis la guerre de 2014 à Gaza a suscité un sentiment de plus en plus profond de préoccupation internationale, avec apparemment aucune fin en vue à la crise. « Arrêtez le feu immédiatement. Nous nous dirigeons vers une guerre à grande échelle », a déclaré mardi sur Twitter, Tor Wennesland, envoyé des Nations Unies au Moyen-Orient. « Les dirigeants de tous bords doivent assumer la responsabilité de la désescalade. Le coût de la guerre à Gaza est dévastateur et est payé par les gens ordinaires. L’ONU travaille (avec) toutes les parties pour rétablir le calme. Arrêtez la violence maintenant. » Le groupe extrémiste palestinien Hamas, qui règne à Gaza, a tiré des centaines de roquettes sur Israël, y compris sur Tel Aviv et Jérusalem, et Israël a riposté par des frappes aériennes meurtrières sur Gaza. L’enclave est l’endroit où environ 2 millions de Palestiniens ont vécu sous un blocus israélo-égyptien strict depuis l’arrivée au pouvoir du Hamas en 2007.

Des roquettes sont tirées depuis la ville de Gaza, contrôlée par le mouvement palestinien Hamas, vers Israël le 11 mai 2021. Mohammed Abed | AFP | Getty Images

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré mercredi que le bilan des frappes aériennes israéliennes était passé à 43 Palestiniens, dont 13 enfants. Les frappes aériennes israéliennes ont également nivelé deux blocs de tours mardi. Les Nations Unies rapports cités mardi que plus de 900 Palestiniens à Jérusalem-Est avaient été blessés entre le 7 et le 10 mai, et plus de 200 en Cisjordanie, « la plupart par les forces de sécurité israéliennes », dont certains avaient également été blessés. Plus de 1 000 roquettes ont été tirées par des militants palestiniens sur des villes israéliennes au cours des 36 dernières heures, selon le ministère israélien des Affaires étrangères. Cinq personnes ont été tuées par des tirs de roquettes, a indiqué Israël, et plus de 200 ont été blessées. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré plus tôt cette semaine que le Hamas avait franchi une «ligne rouge» en tirant des roquettes sur la région de Jérusalem pour la première fois depuis 2014. Mardi, le Hamas a déclaré qu’il avait lancé « une frappe massive de roquettes contre Tel Aviv et sa banlieue, avec 130 roquettes, en réponse au ciblage par l’ennemi des tours résidentielles », selon Reuters. Les forces de défense israéliennes ont déclaré que les habitants de Tel Aviv, la deuxième ville la plus peuplée du pays, étaient précipités pour bombarder des abris tôt mercredi. Un barrage de tirs de roquettes a également provoqué l’arrêt de tous les vols vers l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv.

Une énorme colonne de fumée vue depuis la ville de Gaza s’échappe d’une installation pétrolière dans la ville d’Ashkelon, dans le sud d’Israël, le 11 mai 2021, après que des roquettes ont été tirées par le mouvement palestinien du Hamas de la bande de Gaza vers Israël. Mohmmed Abed | AFP | Getty Images

L’escalade dramatique des tensions fait suite aux manifestations contre l’expulsion potentielle de familles palestiniennes d’un quartier de Jérusalem-Est par la Cour suprême d’Israël et l’accès à l’un des sites les plus sacrés de la ville. Le tribunal devait tenir une audience lundi sur le cas d’expulsion profondément litigieux porté par des Israéliens de droite, mais a retardé une annonce en raison de la montée des tensions coïncidant avec la célébration de l’anniversaire de la reprise de Jérusalem par Israël lors de la guerre de 1967 et le respect du Ramadan par les musulmans. L’agence des Nations Unies responsable des réfugiés palestiniens, l’UNRWA, a sonné l’alarme lundi que plus de huit familles de Cheikh Jarrah, soit environ 75 personnes au total, risquaient d’être expulsées de force. Des affrontements violents entre les forces de sécurité israéliennes et des Palestiniens ont également été signalés vendredi, alors que les musulmans auraient été empêchés d’atteindre la mosquée Al-Aqsa, le troisième site le plus sacré de l’Islam.

Un Palestinien aide un autre manifestant blessé au milieu d’affrontements avec les forces de sécurité israéliennes dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem le 10 mai 2021, avant une marche prévue pour commémorer la prise de contrôle par Israël de Jérusalem lors de la guerre des Six jours de 1967. Ahmad Gharabli | AFP | Getty Images