L’ONU met en garde contre une famine massive au Yémen avant la conférence des donateurs

LE CAIRE (AP) – Une agence humanitaire des Nations Unies a averti dimanche que plus de 16 millions de personnes au Yémen souffriraient de la faim cette année, avec déjà un demi-million de personnes dans ce pays déchiré par la guerre vivant dans des conditions proches de la famine.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, ou OCHA, a déclaré que le risque de famine à grande échelle dans le pays le plus pauvre du monde arabe « n’a jamais été aussi aigu », ajoutant que le conflit, le déclin économique et l’effondrement institutionnel qui durent depuis des années ont créé énormes besoins humanitaires dans tous les secteurs.

Cet avertissement sévère intervient un jour avant une conférence de promesses de dons co-organisée par la Suède et la Suisse. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lancera un appel pour 3,85 milliards de dollars d’aide humanitaire pour le Yémen cette année.

Il est peu probable que la réponse à l’appel de l’ONU réponde aux attentes, étant donné que la pandémie de coronavirus et ses conséquences dévastatrices ont frappé les économies du monde entier. Les riches donateurs du Golfe tels que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont généreusement contribué aux appels de l’ONU en 2018 et 2019, ont considérablement réduit l’aide au Yémen l’année dernière.

La guerre au Yémen a commencé en 2014 lorsque les rebelles houthis se sont emparés de la capitale, Sanaa, et d’une grande partie du nord du pays. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite et soutenue par les États-Unis est intervenue des mois plus tard pour déloger les rebelles et restaurer le gouvernement internationalement reconnu. Le conflit a tué quelque 130 000 personnes et engendré la pire catastrophe humanitaire au monde.

La conférence d’engagement de lundi intervient alors que les Houthis soutenus par l’Iran ont renouvelé leur offensive sur la province centrale de Marib, attisant les craintes d’une nouvelle crise humanitaire dans une région qui accueille la plus grande population déplacée du pays, selon les autorités locales.

La province, où se trouve l’ancien barrage du Grand Marib, a servi de refuge à environ 1 million de Yéménites qui ont fui les offensives houthistes depuis le début de la guerre, selon les chiffres de l’ONU.

Les rebelles ont renouvelé leurs attaques contre la province riche en pétrole, une résistance contre eux, mais ont dû faire face à une résistance acharnée et à de lourdes frappes aériennes de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite. Des centaines, pour la plupart des Houthis, sont morts dans les combats.

OCHA a déclaré que les combats à Marib ont déplacé plus de 8 000 personnes civiles, en particulier du district de Sirwah, qui accueille environ 30 000 personnes déplacées dans au moins 14 camps. Sirwah a connu les combats les plus violents, a-t-il déclaré.

L’agence a mis en garde contre un éventuel déplacement de 380 000 personnes supplémentaires si les combats atteignaient la ville de Marib, capitale de la province où les camps de personnes déplacées sont déjà bondés.