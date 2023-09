L’ONU met en garde contre une épidémie après les inondations meurtrières en Libye

DERNA, Libye (AP) — Les responsables ont averti lundi qu’une épidémie dans le nord-est de la Libye, où des inondations ont tué des milliers pourrait créer « une deuxième crise dévastatrice » alors que des adultes et des enfants tomberaient malades à cause de l’eau contaminée.

Dans un communiqué, la Mission de soutien des Nations Unies en Libye s’est déclarée particulièrement préoccupée par la contamination de l’eau et le manque d’assainissement après deux barrages se sont effondrés lors de la tempête méditerranéenne Daniel, qui a fait jaillir un mur d’eau à travers la ville orientale de Derna le 11 septembre. Le bilan des morts a varié, les responsables gouvernementaux et les agences humanitaires faisant état d’environ 4 000 à 11 000 morts.

Neuf agences des Nations Unies répondant à la catastrophe s’efforcent d’empêcher les maladies de s’installer et de créer une nouvelle crise dans le pays dévasté, qui reçoit 28 tonnes (25 tonnes métriques) de fournitures médicales de l’Organisation mondiale de la santé, a indiqué la mission.

La catastrophe a apporté une unité rare à la Libye, riche en pétrole, divisée entre administrations rivales depuis 2014. Tous deux sont soutenus par des mécènes internationaux et des milices armées dont l’influence dans le pays a explosé depuis le soulèvement du Printemps arabe soutenu par l’OTAN qui a renversé le dirigeant autocratique Mouammar Kadhafi en 2011.

Les gouvernements opposés ont tous deux déployé des équipes humanitaires dans la ville portuaire et dans d’autres zones touchées, mais une mauvaise coordination, des difficultés à acheminer l’aide vers les zones les plus durement touchées et la destruction des infrastructures de Derna, notamment plusieurs ponts, ont entravé leurs efforts.