Des experts des droits de l’homme ont fustigé la communauté internationale pour son incapacité à s’opposer aux actions d’Israël à Gaza

Israël est engagé dans une campagne systématique de crimes contre l’humanité contre les Palestiniens à Gaza, ont averti des experts des droits de l’homme des Nations Unies dans un communiqué publié jeudi, citant les frappes aériennes meurtrières de mardi qui ont ciblé un hôpital et plusieurs abris de réfugiés comme preuve que les autorités israéliennes cherchaient à éliminer. l’ensemble de la population palestinienne.

« Compte tenu des déclarations faites par les dirigeants politiques israéliens et leurs alliés, accompagnées d’une action militaire à Gaza et d’une escalade des arrestations et des meurtres en Cisjordanie, il existe également un risque de génocide contre le peuple palestinien.», ont expliqué les experts, membres de l’organe indépendant des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Israël a violé le droit international humanitaire et pénal en coupant l’eau potable, les médicaments et la nourriture à Gaza, ont-ils poursuivi, soulignant que le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné à plusieurs reprises la famine des civils comme méthode de guerre. Pendant ce temps, ont-ils déclaré, la destruction continue et calculée des habitations et des infrastructures civiles constitue «domicilier.»

Le groupe a spécifiquement fait référence à la frappe aérienne de mardi sur l’hôpital arabe Al-Ahli, qui a tué plus de 470 civils et en a laissé des centaines d’autres coincés sous les décombres, comme étant un «atrocité», ainsi qu’une frappe le même jour contre une école gérée par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA à l’intérieur du camp de réfugiés d’al-Maghazi qui a tué au moins six personnes et en a blessé des dizaines d’autres. Israël était pleinement conscient de la nature civile des deux installations, ayant menacé à deux reprises l’hôpital d’attaque si ceux qui s’y trouvaient n’étaient pas évacués, et ayant reçu quotidiennement les coordonnées de l’école de l’UNRWA.

L’armée israélienne a nié toute responsabilité dans l’attaque contre l’hôpital, affirmant avoir la preuve qu’elle était le résultat d’un tir de roquette raté par le Jihad islamique.

Deux autres camps de réfugiés densément peuplés ont également été touchés mardi, alors même que le nombre de Palestiniens déplacés à l’intérieur de Gaza s’élève à environ un million. Les experts de l’ONU ont spécifiquement appelé à la protection des travailleurs humanitaires, citant l’affirmation de l’Organisation mondiale de la santé selon laquelle les services de santé à Gaza ont été attaqués plus de 136 fois depuis qu’Israël a déclaré la guerre au Hamas au début du mois et qu’au moins 16 agents de santé ont été tués.

Dénonçant les «épouvantable » En n’agissant pas ou même en s’exprimant fermement contre la campagne de bombardements la plus intense qu’Israël ait infligée à Gaza dans son histoire, qui a aggravé la dévastation causée par son blocus du territoire pendant 16 ans, le groupe a exigé un cessez-le-feu immédiat, un accès complet à nourriture, eau, carburant, électricité, médicaments et abri, et «réparation, restitution et reconstruction, vers une justice totale pour les Palestiniens.»

Plusieurs membres du groupe des procédures spéciales ont émis des avertissements similaires la semaine dernière à la suite de l’ordre d’évacuation d’Israël vers le nord de Gaza, avertissant que le transfert forcé de 1,1 million de Palestiniens à travers une zone de guerre en direct, sans électricité et presque sans nourriture ni eau en l’espace de 24 heures heures était une tentative de nettoyage ethnique.