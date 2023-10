L’ONU met en garde contre un nettoyage ethnique massif alors que les abris pour réfugiés débordent

Les responsables publics israéliens ont ouvertement appelé à la répétition des événements fondateurs qui ont provoqué le déplacement d’un million de Palestiniens.

Les Palestiniens de Gaza sont confrontés à un nettoyage ethnique massif alors qu’Israël ordonne à la moitié de la population de cette bande densément peuplée d’évacuer dans un contexte de bombardements aériens continus et de diminution des ressources sur le terrain, ont averti samedi des experts des droits de l’homme de l’ONU.

«Au nom de la légitime défense, Israël cherche à justifier ce qui équivaudrait à un nettoyage ethnique« , a déclaré la rapporteuse spéciale de l’ONU, Francesca Albanese, notant que «Israël a déjà procédé à un nettoyage ethnique massif des Palestiniens dans le brouillard de la guerre.»

«Il existe un grave danger que ce à quoi nous assistons ne soit une répétition de la Nakba de 1948 et de la Naksa de 1967, mais à une plus grande échelle.», a-t-elle prévenu, faisant référence aux expulsions massives par Israël d’au moins un million de Palestiniens de leurs foyers et de leurs terres en 1947-48 et 1967. «La communauté internationale doit tout faire pour empêcher que cela ne se reproduise.»

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a averti samedi que ses abris à Gaza «ne sont plus en sécurité», ajoutant que les 2,3 millions d’habitants de la région manquaient rapidement d’eau. Israël a coupé l’électricité à Gaza suite à l’attaque du Hamas samedi dernier, aggravant la crise humanitaire dans le territoire, soumis à un blocus illégal depuis 2007.

L’ONU a averti vendredi que l’ordre d’évacuation d’Israël visant les 1,1 million de Palestiniens vivant dans le nord de Gaza créerait un «catastrophe humanitaire» équivaut à un certain «peine de mort» pour les malades et les hospitalisés, alors que le système hospitalier est déjà à peine opérationnel et que plusieurs ont été bombardés.

«Déplacer plus d’un million de personnes à travers une zone de guerre densément peuplée vers un endroit sans nourriture, sans eau ou sans logement, alors que l’ensemble du territoire est assiégé, est extrêmement dangereux – et dans certains cas, tout simplement impossible.« , a déclaré vendredi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, aux journalistes, avant une réunion avec le Conseil de sécurité.

Exhortant le gouvernement à annuler cette ordonnance, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, Paula Gaviria Betancur, a expliqué que «les transferts forcés de population constituent un crime contre l’humanité et les punitions collectives sont interdites par le droit international humanitaire.»

Jeudi, Israël a ordonné à la population du nord de Gaza de se déplacer vers le sud dans les 24 heures, après quoi il a lancé une invasion terrestre du nord pour «clair» il. L’ensemble du territoire reste sous blocus, la sortie via l’Egypte étant fermée depuis mardi en raison des frappes aériennes israéliennes en cours.

Suite à l’attaque du Hamas contre Israël le week-end dernier, qui a fait quelque 1 200 morts parmi les Israéliens, Israël a ciblé Gaza avec la campagne de bombardements la plus intense de son histoire, tuant plus de 1 900 Palestiniens et en blessant plus de 7 600 autres, selon l’ONU. Plus de 423 000 personnes ont été déplacées la semaine dernière.