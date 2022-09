L’ONU met en garde contre plus de misère à venir pour le Pakistan touché par les inondations alors que davantage de pluie est attendue

Le Pakistan s’est empressé mardi d’élargir une brèche dans son plus grand lac pour l’empêcher de déborder au milieu d’inondations sans précédent qui ont inondé un tiers de la nation sud-asiatique, alors que les Nations Unies ont mis en garde contre d’autres misères à venir.

Les inondations, provoquées par des pluies record de mousson et la fonte des glaciers dans le nord, ont touché 33 millions de personnes et tué au moins 1 325 personnes, dont 466 enfants, a indiqué l’agence nationale des catastrophes.

Environ 636 940 personnes déplacées ont été hébergées dans des villages de tentes, a-t-il ajouté, ajoutant que les eaux déchaînées avaient emporté 1,6 million de maisons, 5 735 kilomètres de routes, de voies ferrées, 246 ponts, des systèmes de télécommunication, 750 000 têtes de bétail et inondé plus de deux millions d’acres de terres agricoles, détruisant à la fois les récoltes sur pied et entreposées.

Le cabinet du Premier ministre Shehbaz Sharif a augmenté mardi le financement des distributions en espèces aux 1,2 million de familles les plus touchées à 70 milliards de roupies pakistanaises (420 millions de dollars canadiens), a indiqué son bureau.

L’agence a déclaré au Cabinet que 81 districts sur un total de 160 avaient été gravement touchés par les inondations.

Des images de drones de Reuters au-dessus de la province du Sindh ont montré des zones agricoles et résidentielles complètement submergées dans l’eau, avec seulement la cime des arbres et des bâtiments visibles.

Les rizières ressemblaient à des lacs massifs de plusieurs kilomètres de diamètre, ont montré des images vidéo aériennes de l’armée pakistanaise.

Les responsables ont estimé le coût économique des pertes à un minimum de 10 milliards de dollars américains.

Avec plus de pluie attendue dans le mois à venir, la situation pourrait s’aggraver, a averti un haut responsable de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

“Cela augmentera les défis pour les survivants des inondations et aggravera probablement les conditions de près d’un demi-million de personnes déplacées, en forçant davantage à abandonner leurs maisons”, a déclaré Indrika Ratwatte, directrice de l’agence pour l’Asie et le Pacifique.

Les gens traversent une zone inondée avec des sacs de nourriture de secours alors qu’ils rentrent chez eux dans la province du Sindh mardi. (Aamir Qureshi/AFP/Getty Images)

L’une des principales préoccupations était le lac d’eau douce de Manchar, le plus grand du pays, dans la province du Sindh, qui était sur le point de déborder.

“Nous avons élargi la brèche précédente à Manchar pour réduire la montée des eaux”, a déclaré lundi à Reuters le ministre provincial de l’irrigation, Jam Khan Shoro.

Déjà, 100 000 personnes ont été déplacées pour empêcher le débordement du lac, et des centaines de milliers d’autres pourraient être affectées s’il franchissait ses rives, ont déclaré les autorités.

Les personnes déplacées par les inondations s’abritent mardi dans des tentes de fortune le long d’une route dans la province du Sindh. (Aamir Qureshi/AFP/Getty Images)

La région est déjà confrontée aux dangers des maladies hydriques et cutanées, de la dengue, des morsures de serpent et des problèmes respiratoires, a déclaré Azra Fazal Pechuho, ministre de la Santé de la province du sud, lors d’un point de presse.

Elle a déclaré que 856 000 patients avaient été traités depuis le début des inondations en juillet, principalement dans des hôpitaux de campagne et mobiles.

“Plus de 1 200 de nos établissements de santé sont sous l’eau”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les hôpitaux de campagne recevaient quotidiennement près de 20 000 cas de diarrhée et 16 000 cas de paludisme.

Des logements temporaires pour les personnes touchées par les inondations sont vus à Hyderabad mardi. (Pervez Masih/Associated Press)

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que plus de 6,4 millions de personnes avaient besoin d’une aide humanitaire dans les zones inondées.

Pour aider les stocks de médicaments, a déclaré Pechuho, l’aide du HCR est arrivée.

Le HCR travaille avec les autorités pakistanaises pour intensifier l’approvisionnement humanitaire, a ajouté Ratwatte. Trois autres vols de secours de l’ONU sont arrivés mardi, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Un local enlève mardi les débris sur le site d’une maison effondrée par les inondations dans la province pakistanaise du Balouchistan. (Banaras Khan/AFP/Getty Images)

“Jusqu’à hier, il y avait une pression énorme sur les digues des villes de Johi et Mehar, mais les gens se battent en renforçant les digues”, a déclaré mardi un responsable du district, Murtaza Shah, ajoutant que 80 à 90% de la population des villes avaient déjà fui.

Les inondations ont transformé la ville voisine de Johi en une île virtuelle, car une digue construite par les habitants retient l’eau.

“Après la brèche à Manchar, l’eau a commencé à couler, avant elle était en quelque sorte stagnante”, a déclaré par téléphone un habitant, Akbar Lashari, après la première brèche du lac dimanche.

Les personnes déplacées par les inondations se rassemblent mardi pour aller chercher de l’eau potable dans un camion-citerne dans la province du Balouchistan. (Fida Husain/AFP/Getty Images)

La montée des eaux a également inondé l’aéroport voisin de Sehwan, ont indiqué les autorités de l’aviation civile.

Les inondations ont suivi une chaleur estivale record. Le Pakistan et les Nations Unies ont tous deux blâmé le changement climatique pour les conditions météorologiques extrêmes et la dévastation qui en résulte.

Le Pakistan a reçu près de 190% de pluie en plus que la moyenne sur 30 ans en juillet-août, totalisant 390,7 mm, la province du sud du Sindh recevant 466% de pluie en plus que la moyenne.