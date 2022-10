L’ONU met en garde contre les vagues de chaleur qui rendent des régions entières “inhabitables”

La hausse des températures entraîne des catastrophes humanitaires dans le monde entier, selon un nouveau rapport

Les vagues de chaleur torrides alimentées par le changement climatique pourraient rendre certaines régions du monde pratiquement inhabitables au cours des prochaines décennies, ont déclaré les Nations Unies dans un nouveau rapport, avertissant que des conditions météorologiques extrêmes pourraient pousser les pays les plus pauvres au bord de la catastrophe.

Publié conjointement par la Croix-Rouge et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l’ONU lundi, le document pointe vers l’intensification des vagues de chaleur dans le monde, affirmant qu’elles se développent à un rythme “rythme alarmant” et déjà “alimenter les catastrophes” Dans certains pays.

“Sur les trajectoires actuelles, les vagues de chaleur pourraient atteindre et dépasser… les limites physiologiques et sociales dans les décennies à venir, y compris dans des régions comme le Sahel et l’Asie du Sud et du Sud-Ouest”, dit le rapport, affirmant que certaines zones risquent de devenir “pratiquement inhabitable”.

Les impacts incluraient des souffrances et des pertes de vie à grande échelle, des mouvements de population et des inégalités encore plus enracinées. Ces impacts se font déjà sentir.

Les villes très peuplées sont parmi les zones les plus vulnérables, l’ONU citant une augmentation prévue de 700% du nombre de pauvres urbains vivant dans “Conditions de chaleur extrême” vers les années 2050. Cela pourrait rendre certaines régions “pratiquement inhabitable”.

“Les futurs taux de mortalité projetés dus à la chaleur accablante sont incroyablement élevés – comparables en ampleur d’ici la fin du siècle à tous les cancers ou à toutes les maladies infectieuses – et incroyablement inégaux”, dit le rapport, expliquant que les plus pauvres du monde subiront les pires effets du changement climatique.

La hausse des températures et des vagues de chaleur plus fréquentes devraient également « saper les systèmes d’agriculture et d’élevage, dégrader les ressources naturelles, endommager les infrastructures et contribuer à la migration », le rapport a constaté, notant que les pertes économiques liées à “stress thermique” dépassera 2,4 billions de dollars dans le monde d’ici 2030.

Les vagues de chaleur passées ont eu des conséquences mortelles, qui auraient causé plus de 70 000 décès supplémentaires en Europe en 2003 et 55 000 autres en Russie en 2010, selon des statistiques citées par l’ONU.

Le rapport disait “marches agressives” étaient nécessaires pour éviter les pires résultats, insistant sur le fait que “Le domaine d’action le plus important est le ralentissement et l’arrêt du changement climatique.” En dehors de cela, cependant, il a suggéré de fournir « des informations précoces sur les canicules » pour aider les gens “prendre des mesures en temps opportun” pour se protéger, adapter de nouvelles réponses “accélération de la chaleur extrême” et des investissements dans “logement d’urgence thermiquement approprié”, entre autres.