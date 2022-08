L’ONU met en garde contre les attaques “suicides” contre la centrale nucléaire de Zaporozhye

Le chef de l’ONU a déclaré que Zaporozhye devait devenir une “infrastructure purement civile” pour assurer la sécurité de la zone

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exprimé son soutien à une mission de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour visiter la centrale nucléaire de Zaporozhye dans le territoire ukrainien contrôlé par la Russie, mais a déclaré que le voyage ne peut avoir lieu que si Moscou et Kiev peuvent s’entendre sur les conditions.

S’adressant aux journalistes à Lviv jeudi, Guterres a déclaré que l’ONU avait été en contact étroit avec l’AIEA et avait déterminé que « nous avons en Ukraine la capacité logistique et sécuritaire » pour soutenir une mission dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Il a dit que la visite aurait lieu “de Kiev” et seulement “à condition que la Russie et l’Ukraine soient d’accord.”

Ces dernières semaines, les forces russes ont accusé l’Ukraine d’avoir délibérément bombardé l’installation à plusieurs reprises, tandis que Kiev a accusé la Russie d’avoir attaqué l’usine. L’installation reste sous contrôle russe, bien qu’elle soit exploitée par du personnel ukrainien.

Guterres, qui a précédemment appelé à démilitariser la zone, a insisté sur le fait qu’un accord était “besoin urgent” faire de Zaporozhye un « infrastructures purement civiles » pour assurer la sécurité de l’usine.

“Le bon sens doit prévaloir pour éviter toute action qui pourrait mettre en danger l’intégrité physique, la sûreté ou la sécurité de la centrale nucléaire”, a déclaré le chef de l’ONU, ajoutant que l’installation “ne doit pas être utilisée dans le cadre d’une opération militaire”.

“Nous devons dire les choses telles qu’elles sont – tout dommage potentiel à [Zaporozhye] est suicidaire.

Moscou, qui a appelé à plusieurs reprises à une mission de l’AIEA sur la centrale, a déclaré que les appels de l’ONU à démilitariser complètement la zone autour de l’installation étaient inacceptables, citant ce qu’elle a appelé des provocations de Kiev. La démilitarisation de la zone la rendrait plus vulnérable aux groupes nationalistes ukrainiens, a déclaré jeudi le porte-parole adjoint du ministère russe des Affaires étrangères, Ivan Nechayev.

Le ministère russe de la Défense a averti que l’Ukraine prévoyait une provocation sur le site vendredi pour coïncider avec la visite de Guterres, afin d’accuser la Russie de risquer une catastrophe nucléaire.

Plus tôt cette semaine, le président français Emmanuel Macron a également exprimé son soutien à une mission de l’AIEA pour se rendre en Ukraine, affirmant que cela devrait arriver. “dès que possible.”