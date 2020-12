Plus de 400 000 personnes ont fui la violence

Le nombre de civils chassés de leurs foyers par le conflit dans le nord du Mozambique a quadruplé cette année – pour atteindre 420 000 – selon les Nations Unies.

Il lie la crise dans la province de Cabo Delgado non seulement aux attaques des militants islamistes, mais à un échec perçu à distribuer à la population locale de vastes revenus de minéraux et de gaz offshore.

Un haut responsable de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés en visite à Cabo Delgado a décrit la situation là-bas comme « vraiment désastreuse » et a exhorté les voisins du Mozambique et la communauté internationale au sens large à intervenir dans ce qu’elle a dit avoir été, pendant trop longtemps, une crise « invisible ».

«Les chiffres augmentent au fil des jours et c’est une situation qui risque de se détériorer», a déclaré Angèle Dikongué-Atangana, directrice adjointe du HCR pour l’Afrique australe, s’adressant à la BBC depuis la capitale provinciale de Cabo Delgado, Pemba.

Mme Dikongué-Atangana a averti que la situation «terroriste» au Mozambique commençait à ressembler au conflit de longue date dans le nord du Nigéria, où le groupe islamiste Boko Haram a causé de nombreuses souffrances.

Mais en plus de blâmer les militants affiliés au groupe État islamique qui ont commis des massacres et d’autres atrocités à Cabo Delgado, Mme Dikongué-Atangana a critiqué le comportement des «entreprises extractives» impliquées dans les mines de gemmes et, plus récemment, dans de vastes zones off-shore champs de gaz.

‘Pas d’espoir, pas de rêves’

« Si j’étais [born] dans un endroit comme celui-ci, qui est doté de beaucoup de richesse, et je vois que la richesse est exploitée, et je ne vois pas… une part de cette richesse, je serais aussi mécontente », a-t-elle déclaré, avertissant qu’un génération de jeunes Mozambicains sans «aucun espoir, aucun rêve», pourrait se joindre à l’insurrection en pensant: «Si je me bats, je mourrai peut-être honorablement. Si je ne me bats pas, je mourrai peut-être encore ».

Ces derniers mois, la petite ville portuaire de Pemba a été débordée, sa population a presque doublé, alors que des dizaines de milliers de personnes sont arrivées à pied ou en bateau, fuyant une insurrection complexe et brutale qui ne cesse de croître au cours des trois dernières années.

« Je n’ai plus rien, je n’ai que ce bateau », a déclaré le pêcheur Adji Wazir à l’agence de presse AFP. Son épouse, Aziza Falume, a donné naissance à une fille en mer lors de leur évasion.

«J’ai toujours peur. Je me demande quand ils [the jihadists] atterrira à Pemba et attaquera, ou si l’un d’entre eux vit parmi nous », a-t-elle déclaré.

Le département d’État américain a maintenant averti que Pemba « pourrait être vulnérable aux attaques en raison de la proximité de forces extrémistes violentes ».

Négociations chancelantes

Le gouvernement mozambicain – qui a jusqu’à présent compté sur l’assistance militaire des entreprises de sécurité privées de Russie et d’Afrique du Sud – est maintenant sous pression pour accepter un soutien ou une intervention à plus grande échelle de ses voisins, qui craignent que l’instabilité commence déjà à se répandre au-dessus de leurs frontières.

Mais les négociations semblent hésiter, car le Mozambique s’inquiète de l’influence extérieure et des projecteurs que la crise apporte à ses propres échecs de gouvernance. Pendant ce temps, les critiques étrangères sur la gestion de la crise par le Mozambique sont également de plus en plus vives.

Naledi Pandor, le ministre sud-africain des relations internationales, a évoqué ostensiblement « les déficits de gouvernance, les violations des droits de l’homme et la contestation des ressources ».

Un groupe de la Conférence épiscopale sud-africaine qui s’est rendu à Pemba a récemment publié une déclaration disant: « Presque toutes les personnes interrogées conviennent que la guerre concerne les sociétés multinationales qui prennent le contrôle des ressources minérales et gazières de la province, en dépeuplant les zones côtières ».

Et à Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères de l’Union européenne, Josep Borrell Fontelles, a également présenté une évaluation précise des échecs du gouvernement mozambicain: «On ne peut pas dire que tout ce qui se passe au Mozambique est une simple extension du soi-disant mouvement terroriste islamique.

«Dans une certaine mesure, c’est vrai. Mais la violence armée dans le nord du Mozambique a été déclenchée par la pauvreté et les inégalités et par la perte de respect de la population de la région pour un État qui ne pouvait pas lui fournir ce dont elle avait besoin», ajoute-t-il. .

« Le Mozambique possède la troisième plus grande réserve de gaz naturel d’Afrique après le Nigeria et l’Algérie. Vous pouvez imaginer que cela conduit les citoyens à se sentir aliénés. C’est un pays riche et ils sont embourbés dans la pauvreté. »

Le gouvernement mozambicain a largement cherché à définir le conflit comme le résultat de djihadistes étrangers, plutôt que d’une rébellion locale.

«Les terroristes tuent des gens de manière odieuse, provoquent des déplacements. Face aux attaques terroristes, le gouvernement a répondu fermement… avec le soutien de la population locale», a déclaré le président Filipe Nyusi, plus tôt cette année.

Mme Dikongué-Atangana du HCR a reconnu la complexité de la situation à Cabo Delgado et a déclaré que si les problèmes de corruption et de mauvaise gouvernance étaient cruciaux, la principale menace était « principalement un problème de terrorisme.

« Donc, mon véritable appel est que la communauté internationale devrait vraiment commencer à prêter une grande attention à la situation qui évolue ici au Mozambique. »