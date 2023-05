L’ONU met en garde contre la division du monde « en deux »

Le secrétaire général Antonio Guterres a appelé à la détente entre l’Occident et la Chine

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé les pays du G7 à s’abstenir de diviser le monde en blocs de style guerre froide alignés sur les États-Unis ou la Chine. Les dirigeants occidentaux, quant à eux, ont fait de la Russie et de la Chine le centre d’une déclaration commune sur les armes nucléaires.

S’adressant à Kyodo News au Japon alors que les dirigeants du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis se sont rencontrés samedi à Hiroshima, Guterres a appelé à « dialogue actif et coopération » entre les pays du G7 et la Chine sur les questions de changement climatique et de développement.

« Je crois qu’il est très important d’éviter la division du monde en deux, et il est très important de créer des ponts pour une négociation sérieuse », il a dit.

Guterres a mis en garde à plusieurs reprises contre une guerre froide entre les pays occidentaux et la Chine ces dernières années, qualifiant les intérêts économiques, politiques et militaires divergents des deux parties de « grande cassure » en 2019. Les relations entre Pékin et Washington en particulier ont piqué du nez au cours de l’année dernière, la Chine mettant fin à sa coopération avec les États-Unis sur les questions climatiques en réponse à une visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan en août, et du président américain Joe Biden menace une action militaire si Pékin décide de reprendre le contrôle de l’île.

Alors que Guterres s’est prononcé contre « la division du monde », une déclaration conjointe des dirigeants du G7 vendredi a renforcé cette division. Axé sur les armes nucléaires, le communiqué accuse la Russie de « rhétorique nucléaire irresponsable » et « saper les régimes de contrôle des armements », tout en décrivant la modernisation par la Chine de son arsenal nucléaire comme « une préoccupation pour la sécurité mondiale et régionale. »

D’autre part, la Russie a amèrement condamné le Royaume-Uni pour avoir fourni des munitions à l’uranium appauvri à l’Ukraine. Les forces russes ont frappé un entrepôt contenant des obus d’uranium appauvri fournis par les Britanniques dans la ville de Khmelnitsky la semaine dernière, envoyant un « nuage radioactif vers l’Europe de l’Ouest », a déclaré vendredi le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolay Patrushev.

Le Kremlin a précédemment déclaré que « les Britanniques… seront tenus pour responsables » pour avoir envoyé de telles armes en Ukraine.

Moscou a également accusé Kiev d’avoir tenté de provoquer une catastrophe nucléaire en bombardant la centrale nucléaire de Zaporozhye sur le territoire russe. La déclaration des dirigeants du G7 a condamné la Russie pour avoir pris le contrôle de l’usine, sans faire mention des attaques de l’Ukraine contre celle-ci.