Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a cité les inondations de cette année au Pakistan, les vagues de chaleur en Europe et les conditions de sécheresse record dans certaines parties des États-Unis et de la Chine comme des échecs dans la lutte contre le changement climatique et la réduction de la production de combustibles fossiles.

L’année dernière, près de 200 nations se sont réunies lors du sommet mondial des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse, pour dévoiler de nouveaux engagements concernant la pollution par le méthane, la déforestation et le financement du charbon, entre autres. Mais le rapport d’aujourd’hui indique que les engagements climatiques mondiaux pour 2030 doivent être quatre fois plus élevés pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius et sept fois plus élevés pour se mettre sur la bonne voie pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius.

Les scientifiques ont déclaré qu’il y avait 48% de chances que l’augmentation de la température mondiale par rapport à l’époque préindustrielle atteigne 1,5 degrés Celsius au cours des cinq prochaines années. Et il y a 93 % de chances qu’une année sur les cinq prochaines connaisse une chaleur record.

Le rapport vient après une étude publié la semaine dernière dans la revue Science a averti qu’un échec à atténuer le réchauffement climatique aux objectifs fixés par les accords internationaux déclenchera probablement une série de points de basculement lorsque les changements dans une grande partie du climat deviendront irréversibles. Les points de basculement incluent la perte des calottes glaciaires au Groenland et dans l’Antarctique occidental et la mort des récifs coralliens.

“Il est plus important que jamais d’intensifier l’action sur les systèmes d’alerte précoce pour renforcer la résilience aux risques climatiques actuels et futurs dans les communautés vulnérables”, a déclaré le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, dans un communiqué.