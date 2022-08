L’ONU met en garde 6 millions d’Afghans contre le risque de famine alors que les crises se multiplient

NATIONS UNIES (AP) – Avertissant que l’Afghanistan est confronté à une aggravation de la pauvreté avec 6 millions de personnes menacées de famine, le chef humanitaire de l’ONU a exhorté lundi les donateurs à rétablir le financement du développement économique et à fournir immédiatement 770 millions de dollars pour aider les Afghans à traverser l’hiver alors que les Nations Unies Les États se sont disputés avec la Russie et la Chine pour savoir qui devrait payer.

Martin Griffiths a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que l’Afghanistan était confronté à de multiples crises – humanitaire, économique, climatique, de la faim et financière.

Les conflits, la pauvreté, les chocs climatiques et l’insécurité alimentaire “ont longtemps été une triste réalité” en Afghanistan, mais il a déclaré que ce qui rend la situation actuelle “si critique” est l’arrêt de l’aide au développement à grande échelle depuis la prise de pouvoir des talibans il y a un an.

Plus de la moitié de la population afghane – quelque 24 millions de personnes – a besoin d’aide et près de 19 millions sont confrontées à des niveaux aigus d’insécurité alimentaire, a déclaré Griffiths. Et “nous craignons” que les chiffres ne s’aggravent bientôt car les conditions hivernales feront monter en flèche les prix déjà élevés du carburant et des denrées alimentaires.

Malgré les défis, il a déclaré que les agences des Nations Unies et leurs ONG partenaires ont monté “une réponse sans précédent” au cours de l’année écoulée, atteignant près de 23 millions de personnes.

Mais il a déclaré que 614 millions de dollars étaient nécessaires de toute urgence pour se préparer à l’hiver, y compris la réparation et la modernisation des abris et la fourniture de vêtements chauds et de couvertures – et 154 millions de dollars supplémentaires sont nécessaires pour prépositionner de la nourriture et d’autres fournitures avant que le temps ne coupe l’accès à certaines zones.

Griffiths a toutefois souligné que “l’aide humanitaire ne pourra jamais remplacer la fourniture de services à l’échelle du système à 40 millions de personnes à travers le pays”.

Les talibans “n’ont pas de budget à investir dans leur propre avenir”, a-t-il dit, et “il est clair qu’un certain soutien au développement doit être lancé”.

Avec plus de 70 % des Afghans vivant dans des zones rurales, Griffiths a averti que si l’agriculture et l’élevage ne sont pas protégés, « des millions de vies et de moyens de subsistance seront menacés, et la capacité du pays à produire de la nourriture sera en péril ».

Il a déclaré que la crise bancaire et de liquidité du pays et l’extrême difficulté des transactions financières internationales doivent également être abordées.

“Les conséquences de l’inaction sur les fronts humanitaire et de développement seront catastrophiques et difficiles à inverser”, a averti Griffiths.

La Russie a convoqué la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU à la veille du premier anniversaire du retrait américain d’Afghanistan et son ambassadeur, Vassily Nebenzia, a vivement critiqué la “campagne ignominieuse de 20 ans” des États-Unis et de leurs alliés de l’OTAN.

Il a affirmé qu’ils n’avaient rien fait pour développer l’économie afghane et que leur présence n’avait fait que renforcer le statut du pays « en tant que foyer du terrorisme » et de la production et de la distribution de stupéfiants.

Nebenzia a également accusé les États-Unis et leurs alliés d’abandonner les Afghans pour faire face à “la ruine, la pauvreté, le terrorisme, la faim et d’autres défis”.

« Au lieu de reconnaître leurs propres erreurs et de soutenir la reconstruction du pays détruit », a-t-il déclaré, ils ont bloqué les ressources financières afghanes et déconnecté sa banque centrale de SWIFT, le système dominant pour les transactions financières mondiales.

L’ambassadeur chinois à l’ONU, Zhang Jun, a également accusé les États-Unis et leurs alliés de “se soustraire à leurs responsabilités et d’abandonner le peuple afghan” en coupant l’aide au développement, en gelant les avoirs afghans et en imposant “l’isolement politique et le blocus”.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a accusé les talibans d’imposer des politiques qui « répriment et affament le peuple afghan au lieu de le protéger » et d’augmenter les taxes sur l’aide dont ils ont un besoin critique.

Elle a demandé comment les talibans – qui n’ont pas été reconnus par un seul pays – s’attendaient à établir une relation avec le reste du monde lorsqu’ils offraient un refuge sûr au chef d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, au centre-ville de Kaboul. Il a été tué par une frappe de drone américain le 31 juillet.

Néanmoins, a déclaré Thomas-Greenfield, les États-Unis sont le premier donateur mondial en Afghanistan, fournissant plus de 775 millions de dollars d’aide humanitaire aux Afghans dans le pays et la région l’année dernière.

En ce qui concerne les avoirs afghans gelés, le président Joe Biden a annoncé en février que les 7 milliards de dollars aux États-Unis étaient divisés – 3,5 milliards de dollars pour un fonds d’affectation spéciale de l’ONU pour fournir une aide aux Afghans et 3,5 milliards de dollars pour les familles des victimes américaines des attentats terroristes du 11 septembre. aux Etats-Unis.

“Aucun pays qui souhaite sérieusement contenir le terrorisme en Afghanistan ne préconiserait de donner aux talibans un accès instantané et inconditionnel à des milliards d’actifs appartenant au peuple afghan”, a déclaré Thomas-Greenfield.

Aux affirmations de la Russie selon lesquelles les problèmes de l’Afghanistan sont la faute de l’Occident et non des talibans, Thomas-Greenfield a demandé : « Que faites-vous pour aider à part ressasser le passé et critiquer les autres ?

Elle a déclaré que la Russie n’avait contribué que pour 2 millions de dollars à l’appel humanitaire de l’ONU pour l’Afghanistan et que les contributions de la Chine “ont également été décevantes”.

« Si vous voulez parler de la façon dont l’Afghanistan a besoin d’aide, c’est très bien. Mais nous vous suggérons humblement de mettre votre argent là où se trouve votre bouche », a déclaré Thomas-Greenfield.

Le Russe Nebenzia a de nouveau pris la parole, qualifiant la suggestion de « stupéfiante ».

“On nous demande de payer pour la reconstruction d’un pays dont l’économie a été essentiellement détruite par 20 ans d’occupation américaine et de l’OTAN ?” Il a demandé. « C’est vous qui devez payer pour vos erreurs. Mais avant tout, vous devez restituer au peuple afghan l’argent qui lui a été volé.

Thomas-Greenfield, l’ambassadeur américain, a eu le dernier mot.

“Si la Fédération de Russie pense qu’il y avait une économie en Afghanistan à détruire, elle a été détruite par les talibans”, a-t-elle déclaré.

Edith M. Lederer, Associated Press